Miss France 2026 : Jade Cholley n’atteint pas le top 12

Hinaupoko Devèze, miss Tahiti, a été couronnée Miss France 2026 dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une cérémonie organisée au Zénith d'Amiens et retransmise en direct sur TF1. La candidate de Franche-Comté, Jade Cholley, a terminé en dehors du top 12.

L’étudiante bisontine en immobilier et originaire de Saint-Vit n’a pas atteint les demi-finales du concours Miss France. Les téléspectateurs n’ont donc pas pu voter pour la miss Franche-Comté de 19 ans et ont finalement élu miss Tahiti.

Diplômée en psychologie, la jeune femme de 23 ans a été choisie parmi les 30 prétendantes par un vote combinant jury et public. Elle devance Miss Nouvelle-Calédonie, élue première dauphine, et Miss Normandie, deuxième dauphine. Hinaupoko Devèze succède à la Martiniquaise Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025.

La soirée de plus de trois heures, suivie chaque année sur TF1 par des millions de téléspectateurs, était articulée autour de plusieurs tableaux chorégraphiés sur le thème du voyage - avec l'Asie, l'Antiquité, le futur ou le Hollywood des années 30, et présentée à nouveau par Jean-Pierre Foucault.