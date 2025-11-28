"Mode & Prix" ouvre une boutique dans la Galerie Chateaufarine à Besançon

"Mode & Prix" proposera des collections renouvelées chaque semaine, "dans un univers des dernières tendances, avec des prix très accessibles", précise la Galerie. Le magasin est dédié au prêt-à-porter féminin.
Infos +
- Toutes les enseignes de la Galerie participantes beauté, mode, sport, multimédia, culture proposeront jusqu’à 21h leurs meilleures offres pour préparer vos cadeaux de fin d’année.
- Les boutiques seront ouvertes les dimanches 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre, de 10h à 18h pour préparer Noël en toute sérénité, et votre hypermarché Intermarché de 9h à 18h30.