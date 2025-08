Moins de touristes en juillet à Besançon : météo et pouvoir d'achats pointés du doigt...

Cette année, le mois de juillet a été particulièrement frais et pluvieux, un climat qui, selon certains commerçants, a directement impacté la fréquentation de la ville. Des glaciers et chocolatiers, qui ont souhaité rester anonymes, nous ont confié qu'"il n’y a vraiment pas beaucoup de monde… c’est très calme en ce moment" et ont ajouté qu’"il y a eu un effet météo sur la baisse de fréquentation".

D’autres facteurs, tels que le pouvoir d’achat, ont également été mentionnés : "les produits reviennent beaucoup plus chers pour les personnes qui n’ont pas forcément les moyens", "il y a aussi un effet économique, on n’est pas tous dans le vert !". Une chose est sûre chez ces commerçants : "comme il n’a pas fait très beau ces derniers temps, on a vendu bien plus de chocolats que de glaces".

Une tendance nationale ?

Au bord du Doubs, pour les services de location de bateaux électriques, le constat est similaire : "il y a moins de touristes, clairement.". Ce même commerçant a indiqué que cette tendance pour lui n’est pas isolée : "je dirai que c’est national, j’ai remarqué la même chose quand je suis parti en vacances cette année, dans tous les coins touristiques, c’est vide".

Carole Radi, capitaine des Vedettes de Besançon, confirme ces observations, indiquant que "juillet a été assez calme du fait de la météo un peu maussade". Elle souligne néanmoins que la météo n’est pas le seul facteur déterminant : "l’année dernière, il ne faisait pas très beau et on avait quand même pas mal travaillé…". Selon Aziz, également capitaine des Vedettes, la baisse observée atteint jusqu’à "30%" sur le mois de juillet, qu’il décrit aussi comme "une tendance nationale".

Une forte présence de touristes allemands

Un point commun dans les témoignages des commerçants : la nationalité des touristes, avec une nette augmentation de la clientèle allemande : "on a beaucoup de vacanciers allemands", "il y a surtout des Allemands cette année", nous dit-on. La capitale de la Franche-Comté a également attiré des Français, originaires de la région ou d’ailleurs, ainsi que des Néerlandais, Américains, Australiens, Espagnols et Suisses, selon nos différents interlocuteurs.

Un début de mois d’août prometteur

Avec le retour du soleil en ce début de semaine, le centre-ville de Besançon semble se remplir à nouveau. Les commerces de bouche notent que l’ activité "reprend doucement" et affirment que "le mois d’août commence bien". Au port de plaisance, le constat est similaire : "ce week-end a déjà bien démarré". Carole ajoute qu’ils "prévoient beaucoup plus de monde sur le mois d’août".

Nous avons contacté l’Office de tourisme de Grand Besançon Métropole pour recueillir des informations sur la fréquentation des touristes qui n'a pas souhaité s’exprimer tant que la saison n’est pas terminée, les chiffres du bilan étant attendus pour la rentrée.