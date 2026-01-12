Nouvelle vente géante de baskets et vêtements au centre commercial Carrefour Chalezeule

Du mercredi 14 au samedi 17 janvier 2026, le centre commercial Carrefour Chalezeule accueille Le Hangar, cette boutique éphémère itinérante spécialisée dans la vente de baskets et vêtements de marque neufs et à prix cassés.

Fonctionnant sur le modèle des ventes privées, Le Hangar est un pop-up store qui sillonne la France entière. Pour son installation dans le centre commercial Carrefour Chalezeule, l’organisation promet "plus de 300 m2 de baskets et vêtements de marques à prix cassés".

Puma, Adidas, Nike, Under Armour…, le Hangar avance "des prix très attractifs allant de 5€ à 69,90€ ". La vente aura lieu du mercredi 14 au samedi 17 janvier 2026 dans les anciens locaux de la boutique Camaïeu (à côté de Verbaudet) de 9h à 20h30.

