Nouvelle vente géante de baskets et vêtements au centre commercial Carrefour Chalezeule

Fonctionnant sur le modèle des ventes privées, Le Hangar est un pop-up store qui sillonne la France entière. Pour son installation dans le centre commercial Carrefour Chalezeule, l’organisation promet "plus de 300 m2 de baskets et vêtements de marques à prix cassés".
Puma, Adidas, Nike, Under Armour…, le Hangar avance "des prix très attractifs allant de 5€ à 69,90€ ". La vente aura lieu du mercredi 14 au samedi 17 janvier 2026 dans les anciens locaux de la boutique Camaïeu (à côté de Verbaudet) de 9h à 20h30.
Infos +
- Ouverture du mercredi 14 au samedi 17 janvier de 9h à 20h30
- Rendez-vous à côté de Vertbaudet.