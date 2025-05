Nuit des musées : un programme nocturne et gourmand au musée Courbet à Ornans

La classe, l’œuvre

Le musée Courbet à Ornans participe depuis plusieurs années à La classe, l'œuvre, un dispositif d’éducation artistique et culturelle destiné à des élèves pour qu’ils découvrent des œuvres, pour qu’ils s’en inspirent et pour qu’ils puissent présenter à leur tour l’œuvre qu’ils auront créée.

Dès 10 h, les élèves de l’école La Reverotte à Pierrefontaine-les-Varans présenteront leurs travaux au public et à leurs familles. À partir de paysages peints par Courbet, ils ont créé leurs propres paysages, en faisant appel à la peinture, à l’encre, au collage, aux pastels... Ils feront également découvrir le musée à leurs familles à l’aide d’un jeu.

Dès 15 h, les élèves de l’école primaire intercommunale à Champlive présenteront leurs autoportraits, réalisés après avoir observé ceux de Courbet. Ils ont également conçu un jeu de memory pour faire découvrir le musée.

Exposition de leurs œuvres au musée Courbet à Ornans jusqu’au 2 juin 2025.

La nuit des musées

Concerts

Le musée Courbet propose un concert à 17h30, 19 h et 20h30. Où irons-nous ? Avec Les Dames de Lune, Marie Braun, flûte alto, saxophone baryton, danse, voix et composition et Julie Garnier, flûte soprano, saxophone soprano, chant et composition. Duo de souffles, de sons et de mots, elles chantent, susurrent, rugissent, dansent, parlent leurs langues imaginaires. Élégantes et délurées, Les Dames de Lune invitent le visiteur à les suivre dans une déambulation joyeuse jouant leurs compositions inspirées du jazz et des musiques traditionnelles.

Durée : 30 minutes en déambulation dans les salles du musée Courbet.

Visite autour de La Truite de Courbet à 18 h et 19h30

Avec Yves Faillenet, guide de pêche, la pisciculture Côte à Bonnevaux-le-Prieuré et une médiatrice culturelle du Pôle Courbet. Pêcheur et médiatrice culturelle présenteront une sélection d’œuvres avant d’observer La Truite peinte par Gustave Courbet, prêt exceptionnel dans le cadre de l’opération nationale organisée par le musée d’Orsay "100 œuvres qui racontent le climat".