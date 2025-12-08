Objectif fêtes : se préparer sans stress et arriver à Noël sans redouter la dinde

Conseils nutrition • Les fêtes de fin d'année sont rarement l'occasion rêvée pour garder la ligne. Mais notre diététicienne Valentine Caput vous livre quelques conseils pour aborder les fêtes de fin d'année avec sérénité en mettant en place de bonnes habitudes.

Décembre est là, les lumières s'installent, les invitations tombent... et certains voient déjà leur équilibre alimentaire faire leurs valises. Rassurez-vous : il est tout à fait possible d'aborder les fêtes avec sérénité. Quelques ajustements avant Noël suffisent pour profiter ensuite de la table familiale sans culpabilité !

Anticiper sans se mettre au pain sec : l'idée n'est pas de "compenser" avant l'heure, mais de renforcer des habitudes qui vous font du bien. Booster les légumes et les fibres, Privilégier des repas simples, réguliers et complets Veiller à une bonne hydratation et un bon sommeil Réduire doucement les grignotages automatiques

Anticiper sans se mettre au pain sec

Vous créez ainsi une base solide : c'est un peu comme gonfler vos pneus avant un long trajet... mais en plus savoureux -;)

Cultivez la satiété intelligente : en amont des fêtes, on apprend à écouter son corps : faim réelle, envie, satiété. Ce petit entraînement discret vous aidera beaucoup face à l'avalanche de plats festifs. Vous serez capable de savourer, sans jouer à "tout goûter pour être poli".

Bougez avec régularité (pas en mode entraînement du Père Noël) : marche quotidienne, séance piscine, vélo, étirements... l'objectif n'est pas de brûler d'avance les calories du 24, mais d'installer une dynamique favorable. Plus votre corps est en mouvement, plus il gère naturellement les écarts.

Programmez une parenthèse assumée : soyons honnêtes, lorsqu'on se retrouve autour d'une belle tablée avec ceux qu'on aime, il y a peu de chances qu'on refuse la bûche. Et c'est très bien ainsi ! L'idée est simple : vous vous préparez avant, vous faites une parenthèse pendant et vous reprenez vos bonnes habitudes après ! Pas d'autoflagellation, pas de grand ménage diététique. Juste un cycle naturel.

En somme, c'est tout un art de se préparer aux fêtes de fin d'année... mais cela peut se cultiver toute l'année avec de bonnes habitudes qu'il suffira de retrouver ! Une stratégie simple, efficace et parfaitement compatible avec la réalité : oui, il y aura du chocolat, des plats sympas, du champagne et peut-être un bouton de pantalon récalcitrant. Mais grâce à votre préparation, vous pourrez expliquer à ce fameux bouton qu'il ne s'agit que d'une petite parenthèse... et que tout va rentrer dans l'ordre très vite !

Bonne fin d'année !

Valentine Caput - Diététicienne Nutritionniste à Besançon