Offrez un instant bien-être au Domaine des Prés Verts…

PUBLI-INFO • Le Domaine des Prés Verts & Spa Vinésime à Jouey, en Côte-d'Or, vous accueille toute l'année pour découvrir un véritable coin de paradis, un écrin de verdure hors du temps pour des instants de détente pour un séjour 4 étoiles ou pour quelques heures de déconnexion totale. Et pour les fêtes, le domaine bourguignon propose des coffrets cadeaux valables à vie pour profiter d'un lieu d'exception et bien plus…

Lieu privilégié pour se ressourcer, le Domaine des Prés Verts & Spa Vinésime, situé à seulement 1h30 de Besançon, a ouvert ses portes en 2011 grâce à son fondateur, Jérémy Leleu. Le Domaine des Prés Verts est aujourd'hui une adresse incontournable pour vivre une véritable expérience bien-être en pleine nature… Pour soi-même ou pour offrir, le Domaine des Prés Verts propose des séjours exceptionnels mêlant à la fois détente, découverte, dégustation et même des balades en 2CV au coeur des vignobles… pour des moments uniques.

Séjours romantique, insolite, gourmand, bien-être… Composez votre expérience !

Le Domaine des Prés Verts propose des coffrets cadeaux séjours inoubliables en hébergement insolite Luxe ou Premium, avec Jacuzzi privatif. Romantique, insolite, gourmand, bien-être, déclinées en quatre thématiques, les expériences proposées par Le Domaine des Prés Verts sont personnalisables à l’infini pour surprendre vos proches ou votre moitié… Pétales, champagne, bouquet de fleurs, escapades en 2CV, modelage, room-service… C’est à vous de composer l’expérience !

Le cadeau coup de cœur

Le coffret Séjour en cabane perchée luxe propose une nuit de rêve dans une cabane équipée d'un Jacuzzi chauffé, avec petits-déjeuners Bio & Terroir servis en chambre.

Réservez dès à présent : www.domainedespresverts.fr

Des cadeaux gourmands au Bistrot des Prés verts

Le Bistrot des Prés Verts est un véritable lieu de vie au cœur d’un des plus beaux villages de France, Châteauneuf. Située à quelques pas de la forteresse, cette cave à manger gourmande vous accueille à toute heure pour partager un moment convivial et intimiste.

Le cadeau coup de cœur

Le coffret Déjeuner ou Dîner au Bistrot des Prés Verts propose, par personne, un verre de vin, un plat au choix ou une ardoise à partager, un dessert à la carte et une boisson chaude.

Réservez dès maintenant sur www.domainedespresverts.fr

Pour aller faire un tour en 2CV en toute liberté…

Ouvrez la capote, relevez les vitres et prenez le volant d'une 2CV authentique. Un bolide pas comme les autres, alliant simplicité sympathie et liberté. En route pour des balades au coeur des vignobles, vers les châteaux de la région ou le Parc naturel du Morvan.

Le cadeau coup de cœur

Le coffret Escapade Libre au volant d’une 2CV est une véritable ode à la liberté puisqu'il est composé de la location du véhicule, d'une sonorisation Bose, d'un pique-nique gourmet (en option), avec la possibilité d'emmener quatre personnes à bord. À noter également que votre escapade n'aura pas de limite ! Départs-retours du lundi au dimanche de 9h30 à 19h30.

C'est le moment de réserver votre escapade : www.domainedespresverts.fr

Instant bien-être : soin et modelage au Cube Massages & Spa

Ressourcez-vous au naturel dans un cocon très confidentiel où aucun regard ne se croise pour un voyage olfactif au cœur des terres de Bourgogne. Profitez des bienfaits de la Vinocosmétique grâce aux actifs Vinésime, élaborés à partir d’extraits de Chardonnay, Pinot noir de Gevrey-Chambertin et bourgeons de cassis noir de Bourgogne. La force vitale de la vigne est insufflée via des soins du corps mêlant gommage, modelage et enveloppement pour relaxer et stimuler.

Le cadeau coup de cœur

Le coffret Balade énergisante Grand Cru promet un gommage complet revigorant et stimulant au Chardonnay ou Pinot Noir ainsi qu'un massage relaxant pour dénouer toutes les tensions… le tout pendant pas moins de 60 minutes de bonheur.

Commandez dès maintenant sur www.domainedespresverts.fr

Le + du Domaine des Prés Verts

Tous les coffrets sont valables et échangeables à vie !

Infos pratiques