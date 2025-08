Où sont les toilettes publiques gratuites à Besançon ?

La rénovation du stade Bonal progresse, portée par l’énergie des supporters et socios du FC Sochaux-Montbéliard (FCSM). Selon le communiqué publié par l’Association Sociochaux ce mardi 5 août, la première phase de ce chantier participatif dédié à l’embellissement du stade touche au but, avec le nettoyage, ragréage et peinture des escaliers et colonnes du parvis Nord.