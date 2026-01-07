Percée du vin jaune 2026 : il reste quelques places…

Cette nouvelle édition se tiendra les 31 janvier et 1er février 2026 à Lons-le-Saunier. Pour rappel, la Percée du vin jaune n’a pas été organisée depuis 2024.

Le Conseil d’administration des ambassadeurs des Vins jaunes avait pris la décision de ne pas organiser la Percée du Vin jaune en 2025. Ils souhaitaient faire une pause pour renouveler leur événement et pour des questions de logistique.

L’édition 2026 s’annonce prometteuse puisque la journée de samedi affiche complet. Pour celles et ceux qui ne se sont pas encore décidés, il reste quelques places pour la journée du 1er février et quelques pass week-end.

Programme de la journée de dimanche