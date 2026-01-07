Percée du vin jaune 2026 : il reste quelques places…

Le Conseil d’administration des ambassadeurs des Vins jaunes avait pris la décision de ne pas organiser la Percée du Vin jaune en 2025. Ils souhaitaient faire une pause pour renouveler leur événement et pour des questions de logistique.
L’édition 2026 s’annonce prometteuse puisque la journée de samedi affiche complet. Pour celles et ceux qui ne se sont pas encore décidés, il reste quelques places pour la journée du 1er février et quelques pass week-end.
Programme de la journée de dimanche
- 9h00 : Ouverture du site, des stands animations, du Point Informations, des lieux d’expositions …
- 9h00 à 17h00 : Animation sensorielle – École Jeanne d’Arc
- 9h30 à 12h00 : Vente aux enchères – Hall du CARCOM
- 10h00 : Ouverture des caveaux de dégustation
- 10h00 à 16h00 : Animations musicales : fanfares de rues, guinguette
- 11h00 à 16h45 : Guinguette -Place de la Comédie
- 13h00 à 16h00 : DJ – Place du Puis Salé
- 14h00 à 16h00 : Animation cocktails et Mixologie – Place du 11 novembre sous chapiteau
- Fermeture des caveaux à 17h.