Quand les lunettes “made in Jura” d’Emmanuel Macron à Davos reflètent la rébellion à Trump

Si le Premier ministre canadien Mark Carney a reçu une standing ovation à Davos pour son discours contre Donald Trump, Emmanuel Macron a incarné la contre-offensive face au président américain, symbolisée à son corps défendant par ses lunettes de soleil fabriquées par la maison Henry Jullien basée à Lons-le-Saunier dans le Jura.

"Les lunettes de soleil de Macron peuvent-elles sauver l'Occident ?", s'est interrogé mercredi le quotidien britannique The Telegraph qui a mis à la Une, comme une grande partie de la presse mondiale, d'O Globo au Brésil à La Repubblica en Italie, la photo du président français avec ses lunettes d'aviateur mardi pendant son discours à Davos.

Dans une réponse à la diplomatie de Donald Trump, Emmanuel Macron a appelé à préférer "le respect" et "l'état de droit" aux "brutes" sans "perdre son temps avec des idées folles". Ce discours a fait plus de cinq millions de vues sur un important compte de soutien aux Démocrates aux Etats-Unis, "Democratic Wins Media" qui l'a qualifié de "réprimande la plus cinglante adressée à Donald Trump".

Mais le succès a été amplifié par la paire d'aviateur à verres polarisés bleus, façon Tom Cruise dans Top Gun, que le locataire de l'Elysée arbore depuis quelques jours en raison d'un problème oculaire, bénin selon l'Elysée. Avec les innombrables mèmes sur les réseaux sociaux parodiant Emmanuel Macron en Maverick (rebelle) face à Donald Trump, le lunetier français Henry Jullien (du groupe italien iVision Tech) a remercié le président dans un communiqué, expliquant être dépassé par l'afflux de visiteurs sur son site depuis mardi.

"Ces lunettes étaient involontairement un vocabulaire graphique très adapté au message qu'il voulait faire passer. La forme servait le fond, cela a donné une dimension hollywoodienne, cool et virile à la fois, qui répondait à Trump", décrypte Philippe Moreau-Chevrolet, professeur en communication à Sciences Po.

Pour le quotidien britannique The Telegraph, "la testostérone était la principale monnaie d'échange à Davos cette année, et les lunettes d'aviateur du président français l'ont placé au sommet de la hiérarchie".

Paradoxalement, Donald Trump a amplifié le buzz en ironisant sur "le dur à cuire" avec "ses belles lunettes de soleil".

"Donald Trump s'est fait dépasser sur le registre de la pop culture et du super-héros. C'était une prise de risque en terme de communication, mais ça s'est révélé payant parce que le fond du discours était sérieux et répondait à une attente de réplique à Trump", selon M. Moreau-Chevrolet.

Carney et Macron "complémentaires"

Emmanuel Macron est apparu avec ses lunettes il y a une semaine lors de ses voeux aux armées sur une base aérienne. Il y a vu une "référence non volontaire à l'oeil du tigre", sans préciser s'il parlait de Georges Clemenceau, surnommé "le Tigre", figure de la détermination française pendant la Première Guerre mondiale ou de Rocky, boxeur amateur italo-américain immortalisé par l'acteur Sylvester Stallone dans "L'Oeil du tigre" (Rocky III).

Dans un premier temps, le chef de l'Etat a surtout été moqué. Les lunettes d'aviateur ont été ainsi qualifiées de "lunettes de connard" par Marc Beaugé, le chroniqueur vestimentaire de l'émission Quotidien sur TMC.

"Emmanuel Macron surjoue le héros en permanence, il est très théâtral, donc si vous lui mettez un accessoire, ce personnage théâtral peut devenir ridicule. Et il aurait pu passer à Davos pour un Français prétentieux, genre OSS 117, sans le discours", reconnait Philippe Moreau-Chevrolet.

Un autre discours aura marqué les esprits à Davos, au point d'être reproduit in extenso dans certains journaux, celui du Premier ministre canadien, leader d'un pays ciblé par Donald Trump. Dans une longue adresse, Mark Carney a notamment prévenu que "les puissances moyennes doivent agir ensemble, car si nous ne sommes pas à la table (des discussions), nous sommes au menu".

"Mark Carney a posé la doctrine, il a théorisé le nouvel ordre mondial d'une façon qui a été jugée brillantissime. Emmanuel Macron a impacté l'immédiat, il a assuré la partie populaire, visuelle, en vendant le message aux réseaux sociaux. Ce sont deux discours complémentaires", résume Philippe Moreau-Chevrolet.

