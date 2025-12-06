Recette du week-end : un vin chaud au miel de sapin

Une recette proposée par Les Compagnons du miel.
La recette de vin chaud au miel de sapin
- Préparation : 5 min
- Cuisson : 5 min
Ingrédients (pour 6 personnes)
- 1 bouteille de vin rouge ( Bordeaux, Bourgogne ou Pinot noir)
- 5 cuillères à soupe de miel de sapin
- 1 orange + quelques rondelles pour le décor
- 1 citron
- 1 bâton de cannelle
- 2 clous de girofle
- 2 pincées de noix de muscade râpée
Préparation
- Mélangez le vin, le miel de sapin, les zestes d’agrumes, la cannelle, les clous de girofle et la noix de muscade dans une grande casserole et portez doucement à ébullition.
- Laissez frémir 5 minutes.
- Filtrez et servez chaud. Pour la décoration, agrémentez vos verres d’une rondelle d’orange…
Il ne reste plus qu'à déguster et à consommer avec modération, bien sûr !