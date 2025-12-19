Recette : un goûter gourmand de Noël avec Comfy

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La saison de Noël est propice aux moments cocooning chez soi sous un plaid ou bien au chaud dans un salon de thé de Besançon. Nous avons donc poussé la porte de chez Comfy situé au 105 Grande rue pour y retrouver Jeanne Combal qui nous a livré quelques unes de ses recettes pour un goûter gourmand de Noël, à déguster seul ou à partager.

Recette de sablé de Noël

Ingrédients

400G de farine

250g de beurre salé tempéré

200g de sucre en poudre

2 œufs + 3 jaunes

150g de poudre d’amande

2 cuillères à café de cannelle moulue

2 sachets de sucre vanillé

Préparation

La pâte

Mélangez et travailler le beurre et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez ensuite la farine et la poudre d’amande. Puis les œufs sans cesser de mélanger. Versez ensuite le sucre vanillé et la cannelle. Formez une boule de pâte, enveloppez la dans un film alimentaire et mettez-la au frais pendant au moins 3h.

Cuisson

Préchauffez votre four à 180°C (th6) Sortez la pâte du frais au moment de la travaillez. Etalez la sur votre plan de travail avec un rouleau à pâtisserie, jusqu’à obtenir une épaisseur environ 4mm. Découpez les biscuits avec des emportes pièces. Déposez les biscuits sur une plaque de four recouverte d’un papier cuisson. Enfournez pendant 10 à 12min. Surveillez bien la cuisson, les biscuits doivent être d’un joli blond doré.

Les conseils de Jeanne :

L’idéal est de préparer la pâte la veille et de la laisser reposer toute une nuit au frais.

Vous pouvez parfumer vos biscuits avec d’autres épices de noël (gingembre, 4 épices) mais aussi des zestes d’agrumes, du cacao ou même changer la poudre d’amande par de la poudre de noisette en fonction de vos gouts.

Recette de Chaï latte

Le chaï latte est un thé noir aux épices indiennes infusé dans du lait.

Vous pouvez acheter du thé chaï directement dans le commerce. Jeanne Combal vous recommande d’aller dans une brûlerie, comme le comptoir des Thés et café au centre-ville de Besançon, c’est là où elle se procure tous ses thés et infusions pour Comfy.

Il est également possible de faire son propre mélange Chaï, avec du thé Assam et des épices (cannelle, girofle, badiane, muscade, poivre noir, gingembre et cardamome.

Préparation

Mettre dans une casserole, le thé Chaï avec du lait (30cl pour une tasse) (de vache ou lait végétal). Chauffez à feu moyen. Dès que cela commence à être bien chaud, coupez le feu ; et laissez infuser à couvert pendant 3min. Filtrez à l’aide d’une passoire, et fouettez avec un petit mousseur à lait pour obtenir une fine couche de mousse. Versez dans un mug et saupoudrez d’un peu de cannelle.

Bon appétit !

Info +