Vendredi 19 Décembre 2025
Besançon
Société

Recette : un goûter gourmand de Noël avec Comfy

Publié le 19/12/2025 - 16:00
Mis à jour le 16/12/2025 - 11:28

La saison de Noël est propice aux moments cocooning chez soi sous un plaid ou bien au chaud dans un salon de thé de Besançon. Nous avons donc poussé la porte de chez Comfy situé au 105 Grande rue pour y retrouver Jeanne Combal qui nous a livré quelques unes de ses recettes pour un goûter gourmand de Noël, à déguster seul ou à partager. 

Recette de sablé de Noël 

Ingrédients 

  • 400G de farine
  • 250g de beurre salé tempéré
  • 200g de sucre en poudre
  • 2 œufs + 3 jaunes
  • 150g de poudre d’amande
  • 2 cuillères à café de cannelle moulue
  • 2 sachets de sucre vanillé

Préparation

La pâte

  1. Mélangez et travailler le beurre et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
  2. Ajoutez ensuite la farine et la poudre d’amande. Puis les œufs sans cesser de mélanger.
  3. Versez ensuite le sucre vanillé et la cannelle.
  4. Formez une boule de pâte, enveloppez la dans un film alimentaire et mettez-la au frais pendant au moins 3h.

Cuisson

  1. Préchauffez votre four à 180°C (th6)
  2. Sortez la pâte du frais au moment de la travaillez. Etalez la sur votre plan de travail avec un rouleau à pâtisserie, jusqu’à obtenir une épaisseur environ 4mm. Découpez les biscuits avec des emportes pièces.
  3. Déposez les biscuits sur une plaque de four recouverte d’un papier cuisson. Enfournez pendant 10 à 12min. Surveillez bien la cuisson, les biscuits doivent être d’un joli blond doré.

Les conseils de Jeanne : 

  • L’idéal est de préparer la pâte la veille et de la laisser reposer toute une nuit au frais.
  • Vous pouvez parfumer vos biscuits avec d’autres épices de noël (gingembre, 4 épices) mais aussi des zestes d’agrumes, du cacao ou même changer la poudre d’amande par de la poudre de noisette en fonction de vos gouts.

© Élodie R.

Recette de Chaï latte 

Le chaï latte est un thé noir aux épices indiennes infusé dans du lait.

Vous pouvez acheter du thé chaï directement dans le commerce. Jeanne Combal vous recommande d’aller dans une brûlerie, comme le comptoir des Thés et café au centre-ville de Besançon, c’est là où elle se procure tous ses thés et infusions pour Comfy.

Il est également possible de faire son propre mélange Chaï, avec du thé Assam et des épices (cannelle, girofle, badiane, muscade, poivre noir, gingembre et cardamome.

Préparation

  1. Mettre dans une casserole, le thé Chaï avec du lait (30cl pour une tasse) (de vache ou lait végétal). Chauffez à feu moyen.
  2. Dès que cela commence à être bien chaud, coupez le feu ; et laissez infuser à couvert pendant 3min.
  3. Filtrez à l’aide d’une passoire, et fouettez avec un petit mousseur à lait pour obtenir une fine couche de mousse.
  4. Versez dans un mug et saupoudrez d’un peu de cannelle.

© Élodie R.

Bon appétit ! 

Info +

  • Si les sablés ne vous suffisent pas, Comfy réalise également des bûches de Noël. Le plus dur sera de choisir entre la version "cerise", "poire" ou encore "cacahuète".

goûter noël recette salon de thé

Publié le 19 décembre à 16h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Société

Recette : un cocktail chaud de Noël proposé par le restaurant Épicéa de Besançon

Si vous en avez assez du traditionnel vin chaud, nous vous proposons aujourd'hui un coktail, chaud toujours, mais original et délicieux proposé par le restaurant Épicéa situé au 11 rue Claude Pouillet de Besançon. À déguster en apéritif de votre repas de réveillon, ou simplement entre amis ou en famille lors de cette période de fêtes de fin d'année. 

cocktail épicea noël recette restaurant
Publié le 19 décembre à 10h36 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Société

Retour en Franche-Comté pour le chef Matthias Marc qui quitte son restaurant parisien

Après sept années passées à la tête de son restaurant parisien Substance, l’ancien demi-finaliste de Top Chef, originaire du Doubs, a annoncé son départ de la capitale pour se consacrer à un futur projet professionnel qui verra le jour d’ici l’été 2026 sur la terre natale du chef étoilé. Et pourquoi pas à Besançon ? 

chef chef étoilé matthias marc nouveau restaurant
Publié le 17 décembre à 09h55 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Sondage – Que pensez-vous de la gestion de la crise de la dermatose nodulaire contagieuse chez les bovins ?

Après l’abattage de cheptels entiers, notamment dans le Doubs et le Jura ces dernières semaines, la colère monte chez les agriculteurs. Dans le sud-ouest en particulier, ils se mobilisent en bloquant des axes routiers et ferroviaires afin de dénoncer la gestion gouvernementale de l’épidémie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Et vous, quel est votre avis sur la manière dont cette crise sanitaire est gérée ? C’est la question de notre sondage de la semaine.

abattage agriculture dermatose bovine élevage maladie sondage vache
Publié le 20 décembre à 10h00 par Alexane
Besançon
Société

BSK parmi l’élite francophone de Rocket League : c’est le moment de voter pour le club bisontin

BSK Esport a annoncé dans un communiqué du 15 décembre 2025 sa nomination dans la catégorie Meilleure Équipe Francophone de l’Année à l’occasion de l’édition 2025 des Baguette Awards, une cérémonie organisée par le média français Rocket Baguette. Les Baguette Awards visent à distinguer ”les acteurs, les performances et les moments marquants de la scène Rocket League*, française et internationale sur la saison 2025”.

bsk club nomination
Publié le 16 décembre à 12h00 par Alexane
Dijon
Social Société

Bourgogne-Franche-Comté : sept projets de l’ESS distingués en 2025

La Région Bourgogne-Franche-Comté a dévoilé, lundi 15 décembre 2025, les lauréats 2025 de son appel à projets Économie Sociale et Solidaire (ESS). Pour la 19e année consécutive, la collectivité a récompensé des initiatives associant utilité sociale, impact écologique et viabilité économique. Une dotation globale de 22 000 euros a été attribuée à sept projets.

économie sociale et solidaire jerome durain region bourgogne franche-comte solidarité transition écologique
Publié le 16 décembre à 09h25 par Alexane
France
Société Transports

Airbags Takata : contre-visite obligatoire dès le mois de janvier 2026 pour les véhicules non réparés

Tous les véhicules qui passeront au contrôle technique à partir du 1er janvier 2026 seront vérifiés afin de savoir s'ils sont dotés d'un airbag Takata classé "stop drive", qui implique de ne plus rouler, a indiqué le ministère des Transports, invitant les conducteurs à prendre les devants.

airbag contrôle technique takata
Publié le 14 décembre à 14h00 par Hélène L.
Pontarlier
Société Vie locale

Dermatose : manifestation devant l’ancienne permanence parlementaire d’Annie Genevard à Pontarlier

Environ 70 agriculteurs ont manifesté samedi 13 décembre 2025 devant l'ancienne permanence parlementaire de la ministre de l'Agriculture Annie Genevard à Pontarlier, dans le Doubs, pour dénoncer l'abattage total de troupeaux touchés par la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), a constaté un journaliste de l'AFP.

agriculteurs annie genevard dermatose bovine
Publié le 13 décembre à 17h48 par Hélène L.
Dijon
Santé Société

Une équipe dijonnaise met au jour un nouveau mécanisme impliqué dans les troubles du neurodéveloppement

Une avancée scientifique majeure a été annoncée ce jeudi 11 décembre par l’Université Bourgogne Europe. Les chercheurs de l’équipe GAD (Genetics of rAre Diseases) du laboratoire CTM, Unité Mixte de Recherche 1231 associant l’Université Bourgogne Europe et l’INSERM, ont identifié un mécanisme inédit impliqué dans certaines formes de troubles du neurodéveloppement. Ces travaux sont menés sous la direction du Professeur Antonio Vitobello, spécialiste en génétique médicale.

chercheur inserm sciences université de bourgogne
Publié le 12 décembre à 17h44 par Alexane
Besançon
Social Société

Peuples Solidaires Doubs : des ventes de bougies pour ”animer la flamme de l’espérance” à Besançon

L’association Peuples Solidaires du Doubs relance cette année ses ventes de bougies solidaires jusqu'au 20 décembre 2025 à Besançon, un rendez-vous désormais bien identifié dans la région. Entre soutien à une coopérative de femmes au Togo et formation numérique dans une école primaire, l’initiative se veut un moteur de solidarité internationale.

bougies noël 2025 peuples solidaires doubs solidarité vente
Publié le 12 décembre à 10h48 par Alexane
École-Valentin
Société

L214 : 10 millions de confettis pour dénoncer les 10 millions d’animaux tués en décembre pour Carrefour

L’association de défense animale L214 organise, samedi 13 décembre 2025, une mobilisation devant des magasins Carrefour dans 37 villes en France, dont École-Valentin. Les bénévoles souhaitent alerter le public sur le nombre d’animaux tués pour approvisionner l’enseigne, en particulier durant la période des fêtes.

abattoir animaux association L214 carrefour consommation mort
Publié le 11 décembre à 16h16 par Alexane

