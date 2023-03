Rencontres : trois femmes franc-comtoises à l'honneur

Samedi 11 mars, la librairie l'Intranquille à Besançon a reçu Martine Delbos, Sophie Guillin et Christine Maffli. Trois noms reconnus dans le livre Neuf talents, un ouvrage publié le 1er décembre 2022 par la Banque Bourgogne-Franche-Comté et le Pays de l'Ain dont l'objectif est de mettre en avant les talents de la région.

Dans l'antre de la librairie l'Intranquille, Rémi Croizier, directeur du territoire du Doubs de la Banque populaire Bourgogne-Franche-Comté a accueilli trois personnalités issues du territoire de Franche-Comté, reconnues pour leur parcours professionnel dans le livre Neuf talents.

Martine Delbos, directrice générale des Pépinières Guillaume

Vue comme l'une des plus importantes pépinières viticoles au monde, les Pépinières Guillaume commercialisent entre 12 et 15 millions de plants par an et propose entre 1.500 et 2.000 combinaisons en fonction du type de vin souhaité et la nature du sol. Créé en 1895 par Albert Guillaume, c'est aujourd'hui la troisième génération qui a pris les commandes dont Martine Delbos, chargée de l'administratif, ressources humaines et banque.

Aux côtés de son frère Pierre-Marie Guillaume et de son conjoint Christophe Delbos, Martine contribue au développement de l'entreprise à l'international. "Les Pépinières de Guillaume sont spécialisés dans le cépage magnifique qu'est le pinot noir qui fait un vin unique et que le territoire bourguignon exprime magnifiquement", a t-elle exprimée dans l'ouvrage Neuf talents.

Infos pratiques :

32 Grande Rue - 70700 Charcenne

www.pepinieres-guillaume.com

Sophie Guillin, directrice générale du groupe Guillin

Leader européen de l'emballage alimentaire multimatériau, le groupe Guillin reflète une histoire familiale entre un père et sa fille originaires du Doubs, François et Sophie. En 1972, François créé le groupe Guillin et s'intéresse à la technologie, le thermoformage, une technique qui consiste à prendre un matériau sous forme de plaque, à le chauffer pour le ramollir, profitant de cette ductilité pour le mettre en forme avec un moule. Quelques années plus tard, le chef d'entreprise invente la toute première boîte à charnière pour la pâtisserie, Carrefour devient son premier client et le restera après 50 ans.

Depuis 20 ans, Sophie a rejoint l'entreprise dont sa mission réside aujourd'hui dans la transmission de l'ADN du groupe à l'international. Présent dans dix pays européens, ces implantations permettent de produire au plus près du lieu de commercialisation. Après être passée par tous les postes au sein du groupe, elle obtient le poste de directrice générale en 2013, tandis que son père, préside le conseil d'administration. "La compétence se gagne avec des actes et non par les études supérieures. Il faut avoir l'humilité de commencer en bas de l'échelle", a-t-elle témoigné dans le livre Neuf talents.

Infos pratiques :

25 B avenue Mal de Lattre de Tassigny - 25290 Ornans

www.groupeguillin.fr

Christine Maffli, fondatrice de la marque Venera

À tout juste 19 ans, Christine Maffli quitte son pays natal, l'Arménie, pour rejoindre sa famille en Franche-Comté. Diplômée de l'école d'art de Belfort, elle débute sa carrière en tant qu'infographiste dans une agence de développement et d'urbanisme à Montbéliard. Passionnée par la création, elle désire allier l'univers artistique à celui de l'industrie, un domaine ancré sur le territoire franc-comtois. En 2016, elle créé sa marque "Venera", Vénus en arménien, et propose des objets en métal 100% made in France dans sa boutique à Montbéliard. Motivée à l'idée de convaincre les entreprises d'ouvrir des chaînes de production pour ses créations, elle part à la rencontre de plusieurs dirigeants. "Demander à des sous traitants de l'industrie automobile spécialisés dans les capots de voiture de me fabriquer des papillons, je vous laisse imaginer...", s'est-elle souvenue.

Après avoir imaginé une création, vient la préparation des fichiers sur l'ordinateur, fichier 3D, le graphisme et le design. Christine se concentre sur des pièces en série limitée et développe des sculptures artistiques. Au coeur de sa création : le règne animal, elle créé la vache, emblème de Montbéliard, le lion de Belfort... et même le coq gaulois, qu'elle présentera au salon "Made in France" en 2021. Un choix décisif pour la réussite de Venera. Félicitée pour sa démarche par le président de la République, Emmanuel Macron, ce coq possède désormais sa place au sein du palais de l'Élysée. Christine quant à elle, perdure son art avec d'autres objectifs comme la création d'une immense Marianne, placée au coeur de la ville d'une des régions.

Infos pratiques :