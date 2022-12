"Neuf talents", un nouveau livre créé par une banque pour mettre à l’honneur des talents de Bourgogne Franche-Comté

L’ouvrage a été dirigé par Jean-Paul Julia, directeur général de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté et Pays de l’Ain. Conçu en neuf témoignages, illustré à chaque fois par des portraits et des paysages typiques de la région, il raconte l’énergie et la créativité de personnalités passionnées, sélectionnées pour leur engagement au service du dynamisme de leur territoire. Qu’ils soient artistes, sportifs de haut niveau ou entrepreneurs, qu’ils viennent de Dijon, de Nevers, du Jura ou de la Haute-Saône, "cet ouvrage unique souligne la diversité d’une région riche et singulière et l’ambition de celles et ceux qui l’habitent", nous précise-t-on dans un communiqué.

Pour Jean-Paul Julia, "Ces neuf personnalités ont toutes en commun leur passion pour la Bourgogne Franche-Comté et Pays de l’Ain ainsi que leur indéniable contribution à son attractivité. Ils sont, chacun à leur façon, dans leur domaine ou leur secteur, des exemples fascinants et inspirants qui font la fierté de notre région."

Les neuf talents du livre :