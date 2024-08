Rentrée scolaire : zoom sur les travaux de modernisation et restructuration dans les lycées du Doubs

Pour rappel, la Bourgogne Franche-Comté compte 128 lycées publics. Le budget 2024 consacré au lycées s’est élevé à 344,78 M€, dont 138,77 M€ en ressources humaines (agents techniques des lycées).

Concernant les travaux en cours, la Région poursuit les opérations initiées ces dernières année. "Elles en sont à différentes stades d’exécution et concernent des restrictions ou modernisations, du gros entretien, de l’accessibilité et de la sécurisation", précise la Région. En parallèle, un plan pluriannuel d’investissement est en place et s’élève à 2,3 milliards d’euros nouveaux (adoptés en 2023).

Zoom sur les opérations menées dans le Doubs

Opérations réceptionnées en 2023-2024

Besançon - Lycée Pergaud : réfection du gymnase Goupil – coût opération : 590 000 € TDC

Besançon - LGT Victor Hugo : construction d'un service commun de restauration au lycée Victor Hugo (mutualisation avec le lycée Tristan Bernard) – coût opération : 13 200 000 € TDC

Opérations en cours en 2024

Baume-Les-Dames – LP Jouffroy d’Abbans : modernisation du service d'hébergement - coût opération : 7 600 000 € TDC – en cours de travaux

Besançon - LGT Pergaud : modernisation de l'internat – coût opération : 15 500 000 € TDC – en cours de travaux

Besançon - LPO Jules Haag : remplacement des menuiseries extérieures de l'externat – coût opération : 2 200 000 € TDC – en cours de travaux

Besançon - Construction Institut de formation des professions de santé (IFPS). coût opération : 29 000 000 € TDC – en cours de travaux

Dannemarie - LEGTA Granvelle : construction de la demi-pension –coût opération : 7 500 000 € TDC – en cours d’études

Morteau - LPO Edgar Faure : restructuration du lycée – coût opération : 20 400 000 € TDC – en cours de travaux + restructuration de la chaufferie biomasse – coût opération : 3 500 000 € TDC – en cours de travaux

Pontarlier LPO Marmier : rénovation réseau ECS – coût opération : 900 000 € TDC – en cours de travaux + augmentation de la capacité du service d'hébergement – coût opération : 6 350 000 € TDC – en cours d’études

Autres remarques

La Région a décidé de ne pas augmenter les tarifs de restauration et d’internat et de maintenir la tarification votée en 2024.

La Région assure le transport ou aide financièrement chaque année 126 500 élèves. Ce service gratuit pour les ayants droits est assuré par l’intermédiaire du réseau TER Mobigo Bourgogne-Franche-Comté (6 000 élèves concernés), les lignes routières MOBIGO (9 950 élèves concernés) et plus de 2 700 circuits spéciaux scolaires (110 500 élèves concernés).