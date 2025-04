Des armes blanches dans les cartables ? Opération de contrôle de police au lycée Condé à Besançon

Face au phénomène de possession d’arme blanche et d’agressions dans des établissements scolaires en France, le préfet du Doubs a demandé aux forces de l’ordre, police et gendarmerie de mener des contrôles aléatoires aux abords des établissements scolaires dans l’ensemble du département en lien avec les directions. Un contrôle s’est déroulé ce jeudi 17 avril entre 07h30 et 08h00 au lycée Condé à Besançon? Objectif : sensibiliser les jeunes et éventuellement, récupérer des armes blanches qui pourraient être retrouvées dans des sacs d’élèves.