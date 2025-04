Des patients standardisés recherchés pour les examens de médecine de l’université Marie et Louis Pasteur

Afin d’aider les étudiants en médecine à développer leurs capacités cliniques et relationnelles, l’université fait appel à des volontaires capables de jouer le rôle de patients standardisés lors des examens des étudiants en 4e, 5e et 6e année de médecine.

Les étudiants en 4e, 5e et 6e année de médecine doivent passer des examens prenant la forme de mises en situations, durant lesquelles ils devront examiner et diagnostiquer un "patient standardisé" c'est-à-dire une personne simulant des cas cliniques. Ces évaluations sont organisées par l’université (ECOS facultaires) puis au niveau national pour la validation de la fin du 2ème cycle des études de médecine et le classement final (ECOS nationaux).

Qu'est-ce qu'un patient standardisé ?

Le patient standardisé est une personne volontaire qui simule l’histoire d’un patient, reproduit les signes cliniques d’un cas médical, la personnalité, le langage corporel et les émotions du patient. Il est formé par les enseignants de la faculté de médecine à "jouer" une situation clinique de manière fiable, reproductible, selon des scénarios précis préparés au préalable. De même, seuls les examens physiques communs pourront être effectués (prise de tension, auscultation cardiaque...), sans gestes invasifs, ni nudité.

Qui peut devenir patient standardisé ?

Pour devenir patient standardisé, il faut :

avoir plus de 18 ans,

pouvoir se rendre facilement à Besançon,

être volontaire et disponible pour les séances d’entraînement et activités pédagogiques (2 à 3 séances de formations, 1 à 2 séances(s) d’épreuves),

être présent pour toute la durée de la formation ou de l'examen,

ne pas faire partie de l’entourage d’un étudiant en médecine,

Les personnels de l’Université Marie et Louis Pasteur peuvent également candidater (excepté les personnels de l'UFR Sciences de la Santé). Une expérience de jeu de scène n’est pas attendue.

Les personnes intéressées doivent remplir ce formulaire en ligne. Elles seront ensuite reçues en entretien pour clarifier les modalités du dispositif et préciser leur participation.

Pourquoi devenir patient standardisé ?

Le patient standardisé permet à l’étudiant d'être confronté à des situations cliniques proches de la réalité, dans lesquelles il peut exercer son savoir-faire et son savoir-être sans nuire à un vrai patient. Il collabore ainsi avec des médecins, infirmiers et ingénieurs de la faculté de médecine et vit lui-même une expérience pédagogique originale. Il participe activement à la formation des futurs professionnels de santé en collaborant avec des médecins, infirmiers et ingénieurs de la faculté de médecine et vit une expérience pédagogique originale.

Contact