“Bienvenue chez le Doc”, s’installe dans les locaux du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon

Le directeur du CFA HDC, Christophe Alfandari, a partagé son expertise et présenté les initiatives concrètes mises en place au sein de l'établissement pour soutenir le bien-être psychologique des apprentis.

Deux apprentis, Sacha Lê (bac pro mécanique auto) et Pierre Uriot (bac pro maintenance des véhicules automobiles) ont apporté des témoignages sur leur expérience au CFA et sur le rôle bénéfique du sport dans leur équilibre mental et physique. Leurs interventions ont illustré comment une activité physique régulière peut contribuer à gérer le stress et à favoriser le bien-être général.

"C'est une priorité pour nous de leur offrir un cadre de formation épanouissant"

Sylvain Le, vice-président d'IRP Auto Solidarité-Prévention, partenaire de l'émission, a exposé les ressources et les dispositifs de soutien en matière de santé et de prévention spécifiquement conçus pour les jeunes en alternance dans le secteur automobile.

Pour Christophe Alfandari, ”c’est une fierté d'avoir accueilli l'équipe de 'Bienvenue chez le Doc' et d'avoir pu mettre en avant notre engagement envers la santé mentale de nos apprentis. C'est une priorité pour nous de leur offrir un cadre de formation épanouissant où ils se sentent soutenus tant sur le plan professionnel que personnel."

L'émission est disponible en replay sur la chaîne Twitch de "Bienvenue chez le Doc" et sera prochainement mise en ligne en version montée sur leur chaîne YouTube.