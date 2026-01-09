Info route : Retour de conditions de circulation quasi normales ce vendredi dans le Doubs

L'arrivée de la pluie et la hausse des températures ayant réussi à éliminer une grande partie de la neige présente sur le Département, les conditions de circulation reviennent quasiment à la normale ce vendredi 9 janvier 2026 dans le Doubs à part dans le Haut-Doubs où du verglas nous est encore signalé.

Dans le secteur de Besançon, les températures sont actuellement positives et les conditions de circulation sont normales sur l'ensemble du réseau. Les chaussées sont mouillées et il peut subsister un résidu de neige en accotement. Inforoutes 25 appelle toutefois à rester prudent sur les routes.

À Montbéliard, rien à signaler, les chaussées sont dégagées et les conditions de circulation sont elles aussi normales.

Dans le secteur de Pontarlier en revanche, du verglas localisé est signalé sur les secteurs de Maîche, Morteau, Pontarlier et Mouthe. Les chaussées sont localement encore un peu enneigées à Mouthe et Pontarlier. À 6h ce matin, les températures étaient comprises entre 2 et 4°C. Les opérations de raclage et de salage sont en cours. Les conditions de circulation restent normales.