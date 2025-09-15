Retrouvez maCommune.info aux Livres dans la boucle du 19 au 21 septembre à Besançon !

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Cette année encore, maCommune.info sera au rendez-vous du festival Livres dans la boucle à Besançon. Du 19 au 21 septembre 2025, retrouvez son espace détente installé sous le grand chapiteau, en partenariat avec Ici Besançon et Studiomaton. Au programme : dégustation de sirops Rième et photo souvenir !

Envie d’un moment de repos entre deux dédicaces ? L’espace détente de maCommune.info vous ouvre son stand tout au long du festival. Vous pourrez profiter d’un bar à sirop Rième, marque emblématique franc-comtoise, pour vous rafraîchir et découvrir de nouvelles saveurs surprenantes.

En partenariat avec Ici Besançon et Studiomaton, repartez également avec une photo souvenir spécialement imaginée aux couleurs de la 10e édition de Livres dans la boucle.

Rendez-vous sous le chapiteau du parc de Chamars :

Vendredi 19 septembre : 15h00 – 19h00

Samedi 20 septembre : 10h00 – 19h00

Dimanche 21 septembre : 10h00 – 18h30

Entrée libre