Retrouvez maCommune.info aux Livres dans la boucle du 19 au 21 septembre à Besançon !

Envie d’un moment de repos entre deux dédicaces ? L’espace détente de maCommune.info vous ouvre son stand tout au long du festival. Vous pourrez profiter d’un bar à sirop Rième, marque emblématique franc-comtoise, pour vous rafraîchir et découvrir de nouvelles saveurs surprenantes.
En partenariat avec Ici Besançon et Studiomaton, repartez également avec une photo souvenir spécialement imaginée aux couleurs de la 10e édition de Livres dans la boucle.
Rendez-vous sous le chapiteau du parc de Chamars :
- Vendredi 19 septembre : 15h00 – 19h00
- Samedi 20 septembre : 10h00 – 19h00
- Dimanche 21 septembre : 10h00 – 18h30
Entrée libre