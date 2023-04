Secteur du privé : la Bourgogne-Franche-Comté parmi les régions les moins dynamiques au quatrième trimestre 2022

Au final, sur un an, l’écart entre l’évolution de la Bourgogne-Franche-Comté et l’évolution nationale se creuse. La région, moins dynamique qu’au niveau national, progresse de + 0,3 % contre + 1,2 % au national sur un an. Cet écart s’explique par une progression des effectifs permanents bien plus marquée au national dans les services et l’industrie. De plus, le commerce progresse légèrement en France sur l’année alors qu’il est en retrait sur les quatre trimestres 2022 en Bourgogne-Franche-Comté.

Impact négatif de l'intérim plus fort en région

Tout au long de l’année, les évolutions dans l’intérim ont suivi la tendance nationale à savoir une baisse en début d’année suivi d’une hausse limitée sur la seconde partie de l’année. Cependant, les périodes de baisse sont plus marquées en région et les périodes de hausse sont plus timides. Au final, l’impact négatif de l’intérim sur l'année 2022 est plus fort en région (- 1,6 %) qu’en France (- 1,2 %).

Ce trimestre, trois secteurs sont particulièrement dynamiques : l’hébergement-restauration, les activités juridiques, de conseil et d’ingénierie et l’éducation (hors public). A eux trois, ce sont 640 postes qui ont été créés ce trimestre et près de 2.200 sur un an. A l’inverse, le secteur du transport et entreposage rencontre des difficultés ce trimestre. Les effectifs baissent de 0,5 % ce trimestre.

Le secteur immobilier peine à revenir sauf en Côte d'Or

On peut également citer les activités immobilières dont les effectifs sont quasiment stables ce trimestre. Sur un an, la baisse reste notable (- 110 postes) et le secteur est toujours loin de son niveau d’avant la crise sanitaire (- 930 postes). Dans les services, la tendance à la baisse de ce trimestre est généralisée dans tous les départements de la région à l’exception de la Côte-d’Or qui affiche une évolution de + 0,3 %.

Une hausse des effectifs dans la construction portée par la Saône-et-Loire

Dans le secteur de la construction, le niveau des embauches est quasiment identique à celui enregistré l’an dernier à la même période (+ 0,7 %). Au niveau des effectifs salariés, ce trimestre est à l’image de l’ensemble de l’année avec une hausse de (+ 0,2 %). Ce trimestre, la hausse est principalement portée par le département de la Saône-et-Loire dont les effectifs progressent de + 0,9 % (soit + 100 postes permanents).

Le Jura en tête pour l'industrie

Sur l’ensemble de l’année 2022, des difficultés sont aussi notables dans l’industrie des plastiques (- 230 postes). Ce trimestre, seul le département du Jura affiche une hausse assez nette des effectifs salariés dans le secteur de l’industrie (+ 0,5 %) et trois départements présentent davantage de difficultés : l’Yonne (- 0,4 %), le Doubs (- 0,2 %) et la Côte-d’Or (-0,2 %).

Après une première moitié de l’année orientée à la baisse au niveau des effectifs intérimaires, ces derniers repartent à la hausse pour le deuxième trimestre consécutif. Ce rebond ne permet toutefois pas d’afficher un bilan positif sur l’année (-1,6%). Seuls les départements de la Nièvre (- 2,5 %) et du Jura (-2,4 %) ne sont pas concernés par la hausse des effectifs intérimaires ce trimestre.