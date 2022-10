SMCI Editeur Immobilier à Besançon recrute un(e) comptable en CDI

Notre groupe spécialiste de la promotion immobilière dont le siège est situé à Besançon, se développe sur trois régions, Franche-Comté Bourgogne, Rhône-Alpes et en région parisienne. Nous recherchons un(e) comptable pour la comptabilité d’une partie des sociétés du groupe.

Présentation de la société :

SMCI Editeur Immobilier, acteur majeur de l’immobilier implanté à Besançon depuis 1936 œuvre dans la réalisation de programmes immobiliers neufs et de rénovation. Avec plus de 30 000 logements construits à Besançon, SMCI est à l’origine de nombreuses opérations emblématiques à Besançon (Le Président, Les Ursulines, Le Conservatoire, le Quartier O2…). SMCI travaille aujourd’hui sur de nombreux projets novateurs pour déployer sa philosophie d’habitat tournée autour du bien vivre ensemble. Le groupe compte 40 collaborateurs au sein de 3 sociétés SMCI Editeur Immobilier, SMCI Gestion Syndic et SMCI Groupe, répartis sur les sites de Besançon, Lyon et Paris.

Cadre de travail :

Sous la responsabilité du responsable de service, vous intégrez l’équipe comptabilité gestion composée de 4 personnes. Le poste est basé à Besançon dont les bureaux sont situés en plein centre-ville (rue Proudhon/ rue Gambetta) au sein d’un très bel immeuble haussmannien, à deux pas des commerces, transports en commun et du parking Beaux-arts. Chaque collaborateur de la société dispose d’un bureau individuel.