SMCI groupe recherche un/une chargé(e) de missions administratives et commerciales

SMCI Groupe recherche pour ses sociétés SMCI Editeur Immobilier et maCommune.info, un / une chargé(e) de missions administratives et commerciales en charge notamment des sites internet d’Annonces légales et du nouveau site dédié à l’emploi de maCommune.info

(Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, le poste sera également composé de missions de communication pour quelques mois).

-------

>RESPONSABILITÉS :

Le/la chargé(e) de missions administratives et commerciales sera responsable de la bonne diffusion ainsi que de la validation des annonces des sites internet d’Annonces Légales et du nouveau site dédié à l’emploi de maCommune.info, en assurant le suivi des missions ci-après :

-Missions administratives et commerciales pour les sites internet :

· Superviser et valider les annonces mises en ligne

· Assurer la maintenance des sites en lien avec le prestataire informatique

· Entretenir la relation avec les partenaires et les clients diffuseurs

· Assurer et suivre les actions de développement commercial via une prospection par mail / par téléphone et sur les réseaux sociaux

· Assurer le lien et le suivi avec le service comptabilité

· Réaliser et suivre les dossiers de renouvellement des habilitations pour les annonces légales

· Analyser les résultats et établir des comptes-rendus d’activité

>Missions de communication:

Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, jusqu’à l’automne 2023, le poste sera composé de manière temporaire des missions décrites ci-dessus à temps partiel et de missions de communication (en lien avec notre Chargée de communication).

· Rédaction d’actualités / animation des réseaux sociaux / Suivi de projets / Production de contenus texte ou visuels / Envoi de campagnes emailing / Suivi statistiques

A l’issue de ce remplacement, les missions administratives et commerciales composeront 100% du poste, avec un renforcement du temps passé sur les missions de développement des sites.

-------------------------------------

>>PRÉSENTATION DES SOCIÉTÉS DU GROUPE :

>À propos du groupe SMCI

Notre groupe spécialiste de la promotion immobilière dont le siège est situé à Besançon, se développe sur trois régions, Franche-Comté Bourgogne, Rhône-Alpes et en région parisienne. SMCI Editeur Immobilier, acteur majeur de l’immobilier implanté à Besançon depuis 1936 œuvre dans la réalisation de programmes immobiliers neufs et de rénovation. Avec plus de 30 000 logements construits à Besançon, SMCI est à l’origine de nombreuses opérations emblématiques à Besançon (Le Président, Les Ursulines, Le Conservatoire, le Quartier O2…). SMCI travaille aujourd’hui sur de nombreux projets novateurs pour déployer sa philosophie d’habitat tournée autour du bien vivre ensemble. Le groupe compte 40 collaborateurs au sein de 3 sociétés SMCI Editeur Immobilier, SMCI Gestion Syndic et SMCI Groupe, répartis sur les sites de Besançon, Lyon et Paris.

>À propos de maCommune.info

Site de presse en ligne reconnu par le ministère de la Culture, maCommune.info est un pure-player présent dans le paysage médiatique depuis 2008 sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Fort de ses 35 à 70.000 visites quotidiennes et d'une large communauté de 45.000 followers sur les réseaux sociaux, maCommune.Info est l’un des acteurs médiatiques incontournables de la région et bénéficie d’une implantation forte au niveau local.

Depuis 2020, maCommune.info a reçu les habilitations des préfectures du Doubs et du Territoire de Belfort pour la publication des annonces judiciaires et légales (AJL).

En 2023, maCommune.info lance MonJob.info, premier sité dédié à l’emploi en Franche-Comté.

MaCommune.info poursuit son développement et recherche de nouveaux talents souhaitant rejoindre son équipe dynamique et positive !

-------------------------------------------

>LE POSTE :

Poste en CDI basé à Besançon / Ticket Restaurant / Mutuelle et prévoyance

Salaire motivant suivant expérience

Poste évolutif, missions diverses

>PROFIL RECHERCHÉ :

H/F, vous justifiez d'une expérience réussie dans un poste administratif

Vous êtes à l’aise avec l’utilisation d’outils en ligne (administration de site, plateformes diverses…)

Une connaissance de l’interface d’administration de site web WordPress serait un plus

Vous avez une première expérience dans l’utilisation professionnelle des réseaux sociaux

Vous disposez d’une formation administrative, commerciale ou d’une formation en Information-Communication

Vous être organisé(e), rigoureux(se), réactif(ve) et disponible

Vous avez l’esprit d’équipe

Vous êtes dynamique et polyvalent(e)

>RÉPONDRE À L'OFFRE D'EMPLOI :

Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) par mail, à l’adresse recrutement@smci.fr, en précisant l'intitulé du poste dans l'objet de votre message.