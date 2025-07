SNCF : Les voyageurs peuvent désormais utiliser France identité lors du contrôle des billets

Depuis le 13 février 2025, il était déjà possible de présenter l’application France identité à bord d’un TGV Inoui ou d’un train Intercités lors du contrôle de titre de transport afin de prouver à la fois son identité et son droit à voyager. Depuis le 11 juillet 2025, le procédé est étendu à tous les voyageurs OUIGO grande vitesse et train classique.

Plus besoin de présenter son billet de train et un titre d’identité, il est désormais possible de présenter son application France Identité au contrôleur. Ce nouveau service, mis en œuvre en partenariat avec France Titres, l’Agence nationale des titres sécurisés, s’inscrit dans la volonté de OUIGO de proposer "une expérience de voyage plus fluide et sécurisée".

France Identité est l’application officielle et gratuite qui permet à chaque citoyen de disposer dans son smartphone de sa carte d’identité et de son permis de conduire numériques. Disponible depuis février 2024 pour tous les usagers âgés de plus de 18 ans, détenteurs de la carte d’identité au format carte bancaire et d’un téléphone compatible, l’application France Identité permet à chacun de prouver son identité en ligne comme en face-à-face.

Un contrôle sécurisé et facilité

Grâce à l’application France Identité, les voyageurs peuvent désormais, lors des contrôles à bord, présenter un QR code chiffré, contenant les informations nécessaires à la vérification de leur billet (nom, prénom et date de naissance).

Un double avantage pour les usagers :

Un clic suffit pour prouver son identité et son droit de voyager en remplacement de la pièce d’identité et du titre de transport, Seules les informations indispensables sont transmises. Aucune autre donnée personnelle (adresse, photo, numéro de document) n’est partagée lors du contrôle, ce qui garantit un haut niveau de confidentialité et de sécurité.

Qui peut bénéficier de ce service ?

Tous les voyageurs disposant de l’application France Identité et voyageant à bord d’un OUIGO peuvent en bénéficier, ainsi que ceux d'un TGV INOUI ou d’un train INTERCITES avec réservation.