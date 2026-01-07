Mercredi 7 Janvier 2026
Besançon
Economie

Soldes d’hiver : un froid qui "n’incite pas à sortir" mais qui devrait "favoriser l’écoulement des stocks" à Besançon

Publié le 07/01/2026 - 08:00
Les soldes d’hiver commencent mercredi 7 janvier 2026. L’occasion de prendre la température générale des commerces bisontins avec Serge Coüesmes, président de l’Union des commerçants de Besançon.

© Lilou B / stagiaire mCi
"Si le temps n’incite pas à sortir de chez soi, il peut aussi aider à vendre les stocks d’hiver. Le point positif, c’est qu’on a envie de s’acheter un pull", souligne, mitigé, Serge Coüesmes, président de l’UCB qui n’a pas envie de spéculer sur le déroulement des soldes.

Et durant la période des fêtes ?

Selon Serge Coüesmes, le tout alimentaire a "bien travaillé" tandis que le non-alimentaire hors textile "n’a pas été catastrophique" mais n’a "pas non plus été mirobolant" : "c’est le textile qui souffre énormément". En cause ? "La fast fashion" (renouvellement rapide des vêtements) et notamment à travers internet. Pour le président : "les commerçants font leur maximum pour lutter contre": "Il faut qu’il y ait une prise de conscience, que les gens se rendent compte que ce n’est pas cette consommation-là qui fait tourner l’économie, mais bien les commerces de proximité".

Lors des soldes d’hiver, le président espère donc que le textile "pourra tirer son épingle du jeu".

