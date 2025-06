Gratuité des transports à Besançon : comment ça va se passer à partir du 1er juillet 2025 ?

À compter du 1er juillet 2025, le réseau de transports Ginko devient partiellement gratuit à Besançon et dans l'agglomération. Grand Besançon Métropole a décidé de rendre les transports accessibles sans frais pour les jeunes de 4 à 14 ans, ainsi que pour tous les usagers les samedis. Une mesure qui vise à "encourager la mobilité et soutenir la vie locale", selon le communiqué officiel de Ginko. On fait le point.

Transports gratuits pour les 4-14 ans

Les enfants âgés de 4 à 14 ans pourront emprunter librement tram, bus et cars du réseau Ginko à condition de disposer d’un "Pass 4-14", un abonnement gratuit mais obligatoire, à charger sur une carte Ginko Mobilités. Cette carte coûte 4 € et est valable 5 ans.

Il est précisé que "la commande de la carte et le chargement de l’abonnement peuvent se faire via la boutique en ligne Ginko (ginko.voyage) ou à l’Agence Ginko Mobilités". Il est également rappelé que "le Pass 4-14 doit être validé à chaque montée à bord, même en correspondance".

Le samedi, gratuité pour tous

Autre nouveauté majeure : l’ensemble du réseau Ginko sera gratuit pour tous les usagers chaque samedi, du début à la fin du service, soit de 4h30 le samedi matin à 2h30 le dimanche. "Pas de titre de transport nécessaire, pas de validation", souligne le communiqué.

Les parkings relais bénéficieront également de cette gratuité avec entrée et sortie libre. Le premier samedi concerné par cette mesure sera le 5 juillet, coïncidant avec la grande braderie du centre-ville.

Un tarif solidaire pour les bénéficiaires du RSA

Enfin, Grand Besançon Métropole met en place un tarif solidaire à destination des bénéficiaires du RSA résidant sur son territoire. Ces derniers pourront bénéficier du "Pass Sésame Tarif Réduit RSA Mensuel" à 2 € par mois. Ce tarif est aussi à charger sur une carte Ginko Mobilités. Pour l’obtenir, il faudra fournir une pièce d’identité et la dernière attestation de paiement du RSA par la Caisse d’allocations familiales. Comme pour les autres abonnements, "la commande de la carte et le chargement de l’abonnement peuvent se faire via la boutique en ligne Ginko (ginko.voyage) ou à l’Agence Ginko Mobilités", et la validation reste obligatoire à chaque montée.