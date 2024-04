Tartelette vanille, Kirsch de Fougerolles et poires pochées

Dessert facile et bon marché

Préparation : 1 h 30 Cuisson : 45 min Réfrigération : 1 h + 1 h

Pour 4 personnes :

Pour la pâte sucrée : 120 g de beurre, 200 g de farine, 2 g de sel, 40 g d’œuf, 75 g de sucre glace, 25 g d’amandes en poudre.

Pour le crémeux vanille-Kirsch : 75 g de crème, 25 g de lait, 1 gousse de vanille, 20 g de jaune d’œuf, 10 g de sucre, 5 g de Kirsch.

Pour les poires pochées : 2 poires, 1 citron, 500 g d’eau, 100 g de sucre en poudre, 100 g de miel, 3 feuilles de menthe.

Etapes de la recette

1 La pâte sucrée. Crémez le beurre avec le sucre glace, les amandes en poudre et le sel. Ajoutez l’œuf petit à petit, puis ajoutez la farine en mélangeant délicatement. Réservez au réfrigérateur. Étalez la pâte sur environ 2 mm d’épaisseur. Foncez les tartelettes dans des disques de 8 cm de diamètre et faites-les cuire à 160 °C pendant 10 min.

2 Le crémeux vanille-Kirsch. Faites chauffer la crème, le lait et la vanille. Ajoutez le sucre, faites bouillir et versez le liquide sur le jaune d’œuf. Mélangez soigneusement et gardez au frais pendant au moins 1 h. Fouettez la crème pour la détendre et ajoutez le Kirsch.

3 Les poires pochées. Faites un sirop avec l’eau, le sucre, le miel et la menthe. Pochez les poires entières 6 à 8 min. Laissez-les refroidir puis mettez-les dans le réfrigérateur. Gardez le sirop pour conserver les poires une fois taillées en dés.

4 Dressage. Remplissez les tartelettes de crème au Kirsch jusqu’à 0,5 cm du bord. Déposez-y généreusement les dés de poires pochées.

Dégustez !