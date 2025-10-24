Tempête Benjamin : arbres couchés, objets menaçants de tomber… Plus de 60 alertes dans le Doubs ce jeudi

Ce jeudi, le département du Doubs a été placé en vigilance jaune pour risque de vents forts. Dans le cadre de cet événement, le centre de traitement de l’alerte a traité une soixantaine d’appels.
Huit interventions ont été réalisées par les sapeurs-pompiers pour des objets menaçant de tomber et des protection de bien principalement. Une quarantaine a été traitée par les services du département, cinq par la DIR-Est et quinze l’ont été par les services techniques des mairies pour des arbres couchés sur la voie publique. Aucune victime n’est à déplorer.