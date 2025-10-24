Tempête Benjamin : arbres couchés, objets menaçants de tomber… Plus de 60 alertes dans le Doubs ce jeudi

Les différents services de secours du Doubs (pompiers, agents du Département, services techniques des mairies) ont été fortement mobilisés ce jeudi 23 octobre 2025 suite à la tempête Benjamin.

Ce jeudi, le département du Doubs a été placé en vigilance jaune pour risque de vents forts. Dans le cadre de cet événement, le centre de traitement de l’alerte a traité une soixantaine d’appels.

Huit interventions ont été réalisées par les sapeurs-pompiers pour des objets menaçant de tomber et des protection de bien principalement. Une quarantaine a été traitée par les services du département, cinq par la DIR-Est et quinze l’ont été par les services techniques des mairies pour des arbres couchés sur la voie publique. Aucune victime n’est à déplorer.