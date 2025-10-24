Vendredi 24 Octobre 2025
Alerte Témoin
DOUBS (25)
Faits Divers

Tempête Benjamin : arbres couchés, objets menaçants de tomber… Plus de 60 alertes dans le Doubs ce jeudi

Publié le 24/10/2025 - 09:30
Mis à jour le 24/10/2025 - 09:31

Les différents services de secours du Doubs (pompiers, agents du Département, services techniques des mairies) ont été fortement mobilisés ce jeudi 23 octobre 2025 suite à la tempête Benjamin.

© Alerte témoin / DR
© Alerte témoin / DR

Ce jeudi, le département du Doubs a été placé en vigilance jaune pour risque de vents forts. Dans le cadre de cet événement, le centre de traitement de l’alerte a traité une soixantaine d’appels.

Huit interventions ont été réalisées par les sapeurs-pompiers pour des objets menaçant de tomber et des protection de bien principalement. Une quarantaine a été traitée par les services du département, cinq par la DIR-Est et quinze l’ont été par les services techniques des mairies pour des arbres couchés sur la voie publique. Aucune victime n’est à déplorer.

Publié le 24 octobre à 09h30 par Hélène L.
