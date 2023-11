Les attaques de scolytes sont reparties de plus belle dans les forêts de Franche-Comté, avec des conséquences dévastatrices pour les forestiers. Alors que l’insecte ravageur s’attaque désormais aux épicéas en altitude et aux sapins pectinés, le syndicat Fransylva appelle le gouvernement à prendre des mesures urgentes et ciblées dans un communiqué publié le 26 octobre 2023.