Tour de France à Pontarlier : un stand sécurité routière à l’arrivée de l’étape

Le Tour de France cycliste 2025 fera étape dans le Doubs le 26 juillet 2025. À cette occasion, la coordination sécurité routière de la préfecture du Doubs sera mobilisée à Pontarlier pour animer un stand de prévention au plus près des spectateurs.

Depuis 2015, l’opération "La Route Se Partage" (LRSP) accompagne chaque été le Tour de France, dans le cadre d’un partenariat solide entre la Délégation à la Sécurité Routière et Amaury Sport Organisation (ASO). La préfecture rappelle qu’elle "vise à sensibiliser l’ensemble des usagers de la route – cyclistes, automobilistes et piétons – à l’importance d’adopter des comportements responsables pour favoriser une cohabitation harmonieuse et sécurisée".

Pour la préfecture, cette mission "prend une résonance particulière dans un contexte où la pratique du vélo connaît un essor continu : depuis 2019, la fréquentation cyclable a progressé de plus d’un tiers en France". Un développement qui "s’accompagne toutefois d’une exigence accrue en matière de sécurité" souligne la préfecture. Après plusieurs années de hausse marquée de la mortalité cycliste, 222 décès ont été enregistrés en 2024, un chiffre équivalent à celui de 2023. Un constat qui pour la préfecture, "souligne, plus que jamais, la nécessité de renforcer les actions de prévention et de sensibilisation, notamment lors d’événements d’envergure comme le Tour de France".

Une action de terrain au cœur d’un événement populaire

Deux véhicules aux couleurs de la campagne sont ains intégrés à la caravane publicitaire et diffusent, à chaque étape, des messages de prévention. Parallèlement, 31 stands d’information, animés par les services de l’État, sont déployés tout au long du parcours pour aller à la rencontre du public et rappeler les principes essentiels du partage de la route.

La coordination départementale du Doubs prévient qu’elle sera pleinement engagée dans ce dispositif national avec :