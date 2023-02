Trois jeunes femmes le forcent à retirer de l’argent rue de Belfort à Besançon

Le 30 janvier dernier à 19h20, un équipage de police-secours a été requis par le centre d’information et de commandement parce qu’un homme a été contraint de prélever de l’argent à un distributeur de billets au 183 rue de Belfort à Besançon, sous la menace de trois femmes âgées de 22, 20 et 17 ans.

Quand les policiers sont arrivés sur les lieux, les trois personnes avaient pris la fuite. La victime a indiqué qu’elle se trouvait au volant de sa camionnette professionnelle quand trois jeunes femmes se sont présentées à sa fenêtre pour lui demander une cigarette. Pendant qu’il discutait avec la première, une autre lui a pris son portefeuille contenant sa carte bleue et son téléphone portable professionnel sur la siège passager.

Les trois mises en cause lui ont ensuite demandé de les conduire à la banque postale place de Tilleuls pour qu’elles retirent de l’argent avec sa carte. Après l’échec du prélèvement au distributeur, elles lui ont dérobé son portefeuille, son téléphone et les clés de sa camionnette et sont parties en direction de la gare. La victime s’est rendue au commissariat pour déposer plainte et a donné une description précise des trois jeunes femmes.

Le 31 janvier à 02h40, deux femmes correspondant en tout point aux descriptions ont été aperçues sur les caméras de surveillance au niveau du 52 rue Battant. Lors du contrôle policier, un téléphone portable réinitialisé a été découvert. Les deux personnes ont été placées en garde à vue.

Lors de leur audition, la première F a nié les faits. La seconde S a expliqué qu’elle se trouvait avec F et une autre personne H et a reconnu avoir tenté de retirer de l’argent à la Banque postale pendant que ses deux comparses attendaient dans le véhicule. Une perquisition chez H a été effectuée par les forces de l’ordre qui ont y on découvert plusieurs clés et badges appartenant à la victime. H a été auditionnée librement et a reconnu sa participation passive aux faits. Elle a expliqué que S était bien allée au distributeur pour tenter d’y retirer de l’argent avec la carte bleue de la victime.

Case prison pour la plus jeune

S, connue des services de police, a été déférée devant la vice-procureure de la République. Elle a été conduite à la maison d’arrêt d’Épinal pour une détention provisoire en attente de son jugement fin février 2023.

F, également connue des services, est convoquée fin mars devant le tribunal judiciaire de Besançon.

H, connue elle aussi de la justice, est laissée libre, mais est convoquée fin mars devant le tribunal judiciaire de Besançon.