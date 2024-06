Trois jeunes volent des haches à Jardiland

Les policiers ont interpellé les trois individus vers 13h30 à la suite d’un vol à l’étalage au sein d’une grande enseigne de jardinage de Besançon. Les auteurs venaient de dérober deux haches, une paire de gants et un sécateur. Âgés de 16, 17 et 22 ans, ils ont été placés en garde à vue.

Les trois mis en cause ont reconnu les faits et indiqué aux policiers avoir dérobé ce matériel pour leur propre compte. Un couteau et un poing américain découverts sur les deux mineurs ont été détruits sur instruction du magistrat.

Libérés dans l’après-midi du 11 juin, les trois seront prochainement convoqués par la justice.

Le matériel d’une valeur de 200€ environ a pu être restitué à l’enseigne commerciale.