Trois personnes interpellées avec 13g d'héroïne et 3,5g de cocaïne à Besançon

Une surveillance de la BST a permis d’identifier plusieurs transactions de produits stupéfiants. Deux vendeurs et un acheteur ont été identifiés et interpellés sans “difficulté” selon les policiers. Sur les lieux, 13g d’héroïne, 3,50g de cocaïne et 1,80g de résine de cannabis ont été découverts. Sur instruction du magistrat, les produits ont été détruits.

Tous les trois placés en garde à vue, l’acheteuse a reconnu les faits et a indiqué être consommatrice d’héroïne. De plus, elle a reconnu formellement les deux individus interpellés comme étant "les vendeurs". Seul l’un d’entre eux a reconnu être “le guetteur”, alors que le second mis en cause, a nié les faits. Ce dernier a été identifié comme étant le “revendeur”.

Agé de 15 ans, le “guetteur” a été déféré le 18 octobre à 10h. Le revendeur, âgé de 18 ans, a été déféré devant Madame le substitut du procureur en vue d’une comparution immédiate. A l’issue, il a été condamné à 12 mois d’emprisonnement dont 6 avec sursis. Il a également l’interdiction de se trouver en Franche-Comté pour une durée de trois ans. Il a été incarcéré à la maison d’arrêt à Besançon. L’acheteuse de 28 ans, sera convoquée le 15 février 2024 au tribal judiciaire de Besançon.