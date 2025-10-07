Un collier bisontin du 16e siècle estimé à près de 15.000 € mis en vente aux enchères à Paris

La maison de vente aux enchères Ader, située à Paris, met en vente ce 7 octobre 2025 un bijou de corps qualifié de "rarissime" datant de la fin du XVIe siècle et produit par le Bisontin Pierre Duchemin. Il est estimé entre 10 et 15.000 euros…

Cette ceinture est "composée de maillons souples et ornée de charmants angelots niellés, elle comporte également des anneaux pour accrocher des amulettes ou de petites bourses", explique la société de vente aux enchères Ader.

Signé par l’orfèvre bisontin Pierre Duchemin, ce "rare demi-ceint témoigne de l’élégance et du soin apportés à la parure féminine à cette époque", est-il précisé.

L’orfèvre aurait été mandaté à la fois par "la ville et par le clergé pour réaliser soit des œuvres, comme une statuette de Saint-Jean pour la cathédrale, soit des réparations sur une statue de Charles Quint", précise Ader qui souligne qu’en raison des persécutions des guerres de religion, il quitta sa ville en 1538 pour Lausanne dont il ne reviendra qu'en 1569.

