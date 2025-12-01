Lundi 1 Décembre 2025
Besançon
Economie
Quoi de 9 ?

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Publié le 01/12/2025 - 07:00
Mis à jour le 28/11/2025 - 15:06

QUOI DE 9 ? • À l’approche des fêtes, la Galerie Chateaufarine à Besançon se pare de ses plus beaux atours et invite petits et grands à plonger dans une parenthèse enchantée. Entre animations féeriques, rencontres avec le Père Noël, ateliers créatifs et idées cadeaux à foison, le centre commercial se transforme pendant tout le mois de décembre en véritable village de Noël. Embarquez pour un voyage magique où lumières, gourmandises et surprises rythment chaque visite, une expérience festive à vivre en famille, au cœur d’une ambiance chaleureuse et scintillante.

Embarquez dans la Magie de Noël

La féerie de Noël s’est installée à la Galerie Chateaufarine pour un mois de décembre animé et convivial. Jusqu’ au 7 décembre, montez à bord du petit train magique de 10h à 12h puis de 14h à 18h, au départ de la gare située près des boutiques Only et Timberland. Ce parcours vous mènera à travers les chalets de Noël et vos enseignes idéales pour préparer vos cadeaux.

Pour plus de magie, la Galerie Chateaufarine met en jeu 300 € pour un noël parfait : il vous suffit de déposer votre liste de souhaits entre le 28 novembre et le 21 décembre dans la boîte aux lettres magique située vers les boutiques Jack & Jones et Adidas, en remplissant le bulletin de participation (voir conditions de jeu auprès de la direction). La Galerie vous réserve également de nombreuses surprises tout au long du mois. Restez attentifs aux réseaux sociaux pour tenter de remporter de magnifiques cadeaux, dont le célèbre Thermomix TM6 ou encore des moments privilégiés à vivre en famille.

© Galerie Chateaufarine

Des dimanches à La Galerie : Shopping Festif & Ateliers Créatifs

Envie de flâner les dimanches dans la Galerie Chateaufarine ?  Venez découvrir les belles enseignes de la galerie et profiter des chalets de Noël dans une ambiance chaleureuse, lumineuse et festive les dimanches 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre. Vos boutiques préférées seront exceptionnellement ouvertes de 10h à 18h et votre Intermarché tout rénové de 9h à 18h30. Tout en profitant d’un Shopping Féérique, de délicieuses pauses sucrées et salées vous attendent dans vos restaurants préférés pour le plus grand plaisir de vos papilles.

Pour prolonger la magie, les ateliers du Père Noel vous seront proposés pour un moment créatif gourmands ces dimanches 7, 14 et 21 décembre de 14h à 18h près de Jack & Jones et Adidas. Créez votre Petite Maison Gourmande ou votre Boule de Noël Sucrée ou votre Chaussette Gourmande…! Le Père Noel vous attendra !

© Galerie Chateaufarine

Des Rencontres enchantées pour petits et grands

Le Père Noël vous accueillera les 13, 14, 20, 21, 22 et 23 décembre de 14h à 18h pour écouter vos vœux et poser pour une jolie photo près du beau sapin de Noël, entre les boutiques Levi’s, H&M et Jack & Jones. Soyez bien sage pour que vos vœux se réalisent. La magie se prolonge également grâce aux magnifiques peluches animées au dos du sapin et proche de la boutique IKKS Men & Women. Des parades féeriques déambuleront dans les allées les samedis 13 et 20 décembre et feront briller les yeux des enfants. Trois passages seront prévus à 14h30, 16h et 17h30 (sous réserve de modifications).

© Galerie Chateaufarine

Idées Cadeaux & Boutique Éphémère FNAC LEGO®

Retrouvez l’univers créatif de la boutique éphémère FNAC LEGO®, installée face à la boutique Devred jusqu’au 3 janvier de 11h à 19h (10h à 18h les dimanches) , où petits et grands pourront découvrir les meilleures nouveautés et idées cadeaux, DUPLO, LEGO Architecture, Star Wars, Minecraft ou City.

A la Galerie Chateaufarine, vous trouverez à coup sûr l’idée cadeaux pour passer l’un des plus beaux noëls avec vos proches ! Du bijou à l’accessoire de mode chez Balabooste, Maty, Cleor ou Histoire d’Or et vos boutiques de prêts à porter ; de la décoration à l’arts de vivre chez Carré Blanc, Maisons du Monde, La Chaise Longue ou KRAFT ; des choix high-tech chez Boulanger, Fnac, SFR, Bouygues ou Orange ; ou même de superbes voyages avec votre agence Salaün Holidays.

Vous pouvez compter sur votre nouvel Intermarché pour préparer vos repas de fête et cadeaux dans un univers tout rénové et repensé pour faciliter vos courses.

Tous vos commerçants vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année !

Les mercredis 24 et 31 décembre, vos commerçants vous accueillent exceptionnellement jusqu’à 17h30 avant d’éteindre les lumières et célébrer les fêtes.

Publié le 1 décembre à 07h00
