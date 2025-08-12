Un dispositif permettant d’abreuver les vaches grâce à l’eau de pluie installée dans le Doubs

Lancée en 2024 par l’entreprise Ocene, Ekorain est une innovation qui permet de réutiliser l’eau de pluie traitée pour abreuver les animaux d’élevage. Une première installation de ce dispositif a été mis en place dans une exploitation laitière de Mont-de-Laval dans le Doubs.

Récompensée par un prix Innov’Space en septembre 2024, Ekorain vise à répondre à un enjeu grandissant, notamment comme en période de canicule actuelle : "sécuriser l’accès à l’eau en période de sécheresse et contribuer à la préservation de la ressource" précise l'entreprise Ocene.

La collecte de l’eau de pluie représente donc une solution "concrète et accessible" pour les éleveurs, dont l’approvisionnement en eau provient souvent du réseau public ou de forages privés. Le dispositif permet ainsi de récupérer et de filtrer une quantité limitée d’eau, qui bien que ne couvrant qu’une partie des besoins, permet de "soulager le réseau ou le forage" avance encore l'entreprise dans son communiqué.

Une première installation "opérationnelle"

Au printemps 2025, cette innovation a été mise en place dans l’exploitation laitière de la famille Raymond, à Mont-de-Laval, dans le parc naturel régional du Doubs Horloger. Selon Ocene, les résultats sont "prometteurs", puisque la station de traitement Ekorain a permis à l’éleveur de "réaliser des économies significatives".

Jean-Luc Raymond, éleveur, témoigne des effets de l’installation : "mes abreuvoirs restent propres et l’eau n’a plus d’odeur", ce qui influence selon lui directement les animaux : "cela a un impact direct sur leur digestion, leur santé et donc leur production de lait".

Ocene présente cette solution comme "éco-responsable et économique" pour les producteurs, avec l’ambition d’équiper plus d’une quinzaine d’exploitations d’ici la fin de l’année 2025, en priorité dans les départements les plus exposés au "stress hydrique".