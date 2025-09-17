Un faux releveur de compteur d’eau signalé dans le Grand Besançon

Le Département Eau et Assainissement de Grand Besançon Métropole met en garde contre une pratique frauduleuse signalée par l’une des résidente de l’agglomération le 15 septembre dernier et qui pourrait se multiplier.

La résidente de l’agglomération a expliqué avoir été confrontée à un imposteur se faisant passer pour un agent de la collectivité. Celui-ci a sonné à son domicile peu après le départ du véritable agent releveur.

"Cet individu exploite la présence de notre agent releveur des compteurs d’eau potable pour chercher à tromper les résidents en prétendant un trop payer suite à la relève du compteur et sollicite la carte bancaire de sa victime afin de lui rembourser ce trop-perçu" explique dans son communiqué Grand Besançon Métropole.

Exiger une carte professionnelle en cas de doute

Le Département Eau et Assainissement rappelle que "les abonnés ne doivent en aucun cas percevoir des remboursements ou effectuer directement un paiement à leur domicile".

Les vrais agents quant à eux, sont détenteurs d'une carte professionnelle "qu'il ne faut pas hésiter à demander en cas de doute" insiste GBM. Un professionnel authentique a simplement besoin d'accéder au compteur d’eau potable et ne doit exiger en aucun cas d’accéder aux autres pièces du domicile, "ni vous demander de lui payer votre facture, ni même vous suggérer de vous indemniser un éventuel trop-perçu".

En cas de doute, il est possible de contacter le Département Eau et Assainissement au 03.81.61.59.60 pour vérifier la légitimité de la personne avant de la faire rentrer chez vous.