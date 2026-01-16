Vendredi 16 Janvier 2026
Besançon
Education Vie locale

Un "guide des emmerdes" pour aider les jeunes avec des astuces anti-galère

Publié le 16/01/2026 - 14:00
Mis à jour le 16/01/2026 - 12:00

Afin d’aider les étudiants de la région, Infos Jeunes Bourgogne-Franche-Comté a lancé ce 15 janvier 2026 son "guide des emmerdes". Il est disponible en ligne...

Nabia Hakkar-Boyer, présidente d’Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté et Lucile Dupont, directrice développement distribution de la Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté et partenaire d’Infos Jeunes BFC. © Hélène Loget
S’il a déjà été lancé dans deux autres régions, il a été entièrement repensé par Infos Jeunes Bourgogne-Franche-Comté et sera amené à évoluer et s’enrichir dans les années à venir.

Classés par thèmes, les principales "emmerdes" auxquelles peuvent être confrontés les étudiants sont répertoriés dans ce guide. Objectif ? Apporter des réponses concrètes aux problèmes du quotidien, donner des contacts utiles et des conseils.

"C’est un recensement des questions, une identification de la récurrence des sujets lors des échanges avec les jeunes a l’occasion de rencontres, de forums… Il y a eu une vraie expertise", explique Nabia Hakkar-Boyer, présidente d’Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté en rappelant la présence d’infos jeunes au salon de l’étudiant. Ce guide est pour elle, une "compilation des sujets les plus récurrents".

"La cible des jeunes est prioritaire, car c’est notre clientèle de demain et on se doit de les accompagner (…) Nous apportons du contenu pédagogique afin de les rendre autonomes, de les aider à se constituer un patrimoine", souligne Lucile Dupont, directrice développement distribution de la Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté et partenaire d’Infos Jeunes BFC.

À compter du 15 janvier 2026, ce nouveau guide sera consultable en ligne dans la rubrique « Livrets d’infos » du site jeunes-bfc.fr et pourra être retiré gratuitement dans les structures du réseau Info Jeunes de Bourgogne-Franche-Comté.

Publié le 16 janvier à 14h00 par Hélène L.
