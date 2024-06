Avec l’appui d’une équipe de Secours en milieux périlleux et montagne et d’un drone, les sapeurs-pompiers ont pu localiser la victime en contrebas des fortifications. Il s’agissait d’un homme de 34 ans souffrant d’une traumatisme à une cheville et désorienté.

L’hélicoptère Dragon 25 a été engagé pour hélitreuiller et a assuré le transport de la victime au CHU de Besançon.