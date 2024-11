Un homme interpellé pour deux affaires de violences conjugales

À leur arrivée, les agents ont entendu une femme qui s’est avérée alcoolisée. Elle a indiqué que son compagnon aurait tenté de l'étrangler puis menacé d'un couteau. Le conjoint, également ivre, a été interpellé et placé en cellule de dégrisement.

Contactée, l’ex-femme de l’individu a été entendue. Elle s’est également plainte de violences conjugales et notamment d’une tentative d’étranglement. Un examen médico-légal avait été réalisé et avait fixé une incapacité de travail de trois jours. De plus, l’exploitation des caméras de vidéosurveillance corroborait les affirmations de la victime sur les violences commises sur la voie publique par son ex-conjoint.

Une perquisition a été effectuée au domicile de l’intéressé et a permis de découvrir un couteau d’une longueur de lame de 21 cm avec lequel il avait menacé son ex-conjointe.? Entendu, l'homme de 43 ans, a reconnu l’intégralité des faits reprochés et a désigné couteau comme étant celui utilisé pour menacer son ex-conjointe.

Il sera prochainement présenté au parquet de Besançon.