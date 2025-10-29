Un nouveau centre de détatouage a ouvert ses portes à Besançon

Spécialisé dans le détatouage et l’épilation laser, l’entreprise CtrlZ a ouvert en septembre dernier un nouveau centre rue Clément Marot à Besançon.

Le centre doit son nom à la célèbre combinaison informatique (la pression simultanée des touches Ctrl et Z) qui permet d’annuler une action non désirée ou une erreur et de revenir en arrière.

Avec près de 20 % de la population tatouée, soit une personne sur cinq, de plus en plus de personnes ont recours au détatouage. L’épilation laser quant à elle, met en avant une solution durable.

"Expertise médicale" et devis personnalisé

Le centre CtrlZ de Besançon affirme s’appuyer "sur une technologie laser de dernière génération pour offrir des résultats fiables et sécurisés" et met en avant son "expertise médicale" et son réseau de 40 centres à travers la France. On apprend ainsi sur son site internet que le centre s’appuie sur "une équipe de médecins spécialisés en laser et d’infirmiers formés à l’épilation et au détatouage laser" assurant "un traitement rigoureux, efficace et sécurisé".

Dans son communiqué, la marque précise également qu’un "devis personnalisé, sans engagement, pour évaluer précisément le coût du traitement" est proposé à chaque patient.

Cette nouvelle implantation confirme la volonté de développement de CtrlZ qui vise à atteindre 100 centres d’ici fin 2027, "afin de poursuivre son ambition de devenir un acteur de référence du secteur en France".

CtrlZ