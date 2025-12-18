Un nouveau centre médico-psychologique installé à Besançon

L’établissement résulte du fruit d’une collaboration avec SMCI, promoteur immobilier à Besançon, à l’origine du nouveau complexe résidentiel "Génius.
C’était un bâtiment très attendu par les personnels de santé. Le nouveau centre médico-psychologique Jules Verne (CMP) peut désormais accueillir les personnes en situation de détresse psychologique.
L’établissement compte un médecin psychiatre, un médecin addictologue, des infirmiers, d’un infirmier en pratique avancée (IPA) et de psychologues. Il se compose à l’étage d’un patio (animé par infirmier afin d’effectuer de la médiation pleine conscience et un atelier artistique en petit groupe. Au rez-de-chaussée, se trouve l’EMP (centre d’accueil ambulatoire).
Zoom sur les missions du CMP
Ce nouveau centre de soin est une unité de soin du centre hospitalier de Novillars qui offre une gratuité d’accès aux soins. Il a pour vocation d’accueillir toute personne adulte, habitant sur le secteur géographique du Pôle B (cf. carte de sectorisation) et désireuse d’entreprendre une démarche de soins psychiques.
Une équipe mobile prévention est également en place et s’article sur trois axes : une mission précarité, une mission auprès des migrants et une mission de prévention
"La demande en soins psychiques subit une forte croissance et les délais d’attente pour une consultation médicale et psychologiques s’allongent", fait remarquer le CMP.
Les missions du CMP :
- Evaluer, traiter et prévenir
- Proposer des consultations (médicales - psychologiques – infirmières- IPA)
- Limiter les ré-hospitalisations ou les anticiper/les préparer
- Aider à la gestion du traitement et réalisation de traitement injectable retard
- Intervenir à domicile (uniquement les infirmier(e)s)
- Réaliser des soins post-hospitalisation et en particulier pour les programmes de
soins ambulatoires (soins sans consentement)
- Animer des programmes d’éducation thérapeutique (Programme Bipol’aide et
Psych’aide)
- Orienter auprès d’autres professionnels
- Accompagner les patients à la réalisation de l’outil de soin qu’est le plan de crise
conjoint
Le cadre de soin :
- Encourager une démarche volontaire vers les soins
- Intégrer le refus de soin et tenir compte des choix des personnes
- Favoriser un climat de confiance mutuelle
- Comprendre l’intérêt d’un accompagnement partagé
- Concilier projet de vie et vécu de la maladie
En 2014, les CMP de Besançon, Valdahon et Maîche ont accueilli 2.317 personnes avec 15.506 actes réalisés dont 12.900 entretiens.
Intergénérationnelle, la résidence Génius a ouvert ses portes au coeur du quartier Viotte
Fruit d’une collaboration entre SMCI, promoteur immobilier à Besançon, et l’ADMR du Doubs, association de référence de l’aide à la personne, le nouveau complexe résidentiel "Génius" a officiellement ouvert ses portes. Implanté le long de l’allée piétonne Gisèle Halimi, dans le quartier entièrement réhabilité du pôle Viotte, nous avons pu assister à une visite guidée.