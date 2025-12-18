Un nouveau centre médico-psychologique installé à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

VIDEO • Ouvert depuis le mois de septembre 2025, le centre médico-psychologique Jules Verne située rue Gisèle Halimi dans le quartier du pôle Viotte à Besançon, a officiellement été inauguré ce 17 décembre. L’occasion de rencontrer les différents acteurs du centre et de découvrir leurs nouveaux locaux.

L’établissement résulte du fruit d’une collaboration avec SMCI, promoteur immobilier à Besançon, à l’origine du nouveau complexe résidentiel "Génius.

C’était un bâtiment très attendu par les personnels de santé. Le nouveau centre médico-psychologique Jules Verne (CMP) peut désormais accueillir les personnes en situation de détresse psychologique.

L’établissement compte un médecin psychiatre, un médecin addictologue, des infirmiers, d’un infirmier en pratique avancée (IPA) et de psychologues. Il se compose à l’étage d’un patio (animé par infirmier afin d’effectuer de la médiation pleine conscience et un atelier artistique en petit groupe. Au rez-de-chaussée, se trouve l’EMP (centre d’accueil ambulatoire).

Zoom sur les missions du CMP

Ce nouveau centre de soin est une unité de soin du centre hospitalier de Novillars qui offre une gratuité d’accès aux soins. Il a pour vocation d’accueillir toute personne adulte, habitant sur le secteur géographique du Pôle B (cf. carte de sectorisation) et désireuse d’entreprendre une démarche de soins psychiques.

Une équipe mobile prévention est également en place et s’article sur trois axes : une mission précarité, une mission auprès des migrants et une mission de prévention

"La demande en soins psychiques subit une forte croissance et les délais d’attente pour une consultation médicale et psychologiques s’allongent", fait remarquer le CMP.

Les missions du CMP :

Evaluer, traiter et prévenir

Proposer des consultations (médicales - psychologiques – infirmières- IPA)

Limiter les ré-hospitalisations ou les anticiper/les préparer

Aider à la gestion du traitement et réalisation de traitement injectable retard

Intervenir à domicile (uniquement les infirmier(e)s)

Réaliser des soins post-hospitalisation et en particulier pour les programmes de

soins ambulatoires (soins sans consentement)

soins ambulatoires (soins sans consentement) Animer des programmes d’éducation thérapeutique (Programme Bipol’aide et

Psych’aide)

Psych’aide) Orienter auprès d’autres professionnels

Accompagner les patients à la réalisation de l’outil de soin qu’est le plan de crise

conjoint

Le cadre de soin :

Encourager une démarche volontaire vers les soins

Intégrer le refus de soin et tenir compte des choix des personnes

Favoriser un climat de confiance mutuelle

Comprendre l’intérêt d’un accompagnement partagé

Concilier projet de vie et vécu de la maladie

En 2014, les CMP de Besançon, Valdahon et Maîche ont accueilli 2.317 personnes avec 15.506 actes réalisés dont 12.900 entretiens.