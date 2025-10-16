Un nouveau pôle numérique verra le jour à Planoise d’ici 2027... Qu'est-ce que c'est ?

Aurélien Laroppe, vice-président de Grand Besançon Métropole, et Denis Leroux, président-directeur général de Territoire 25, ont signé mardi 14 octobre 2025, l’acte notarié officialisant le transfert de propriété du site des Charmettes à Planoise. Cette signature marque le démarrage des travaux de construction à compter du mois de novembre prochain, nous informe-t-on dans un communiqué.

La construction du futur équipement repose sur une concession passée entre la collectivité et la société publique locale Territoire 25 pour une durée de 25 ans. Les travaux de terrassement débuteront à l’automne 2025, avec une livraison des fondations prévue pour février 2026. Les travaux de clos-couvert permettront une mise hors d’eau en octobre 2026, avant les aménagements intérieurs. La livraison complète est programmée pour la mi-2027, avec un accueil des premiers usagers et locataires dès l’automne 2027.

Un projet inscrit dans le NPNRU

Menée dans le cadre du Nouveau programme national de renouvellement Urbain (NPNRU), cette opération vise à implanter à Planoise un pôle numérique ouvert à tous. Elle bénéficie du soutien de l’État (ANRU et ANRU+) ainsi que de la Région Bourgogne–Franche-Comté.

L’équipement, porté par Grand Besançon Métropole en partenariat avec sa SPL Territoire 25, a pour ambition d’accueillir entreprises, étudiants, habitants, associations et structures de formation.

Un tiers-lieu de 3 000 m² dédié à l’innovation

Le bâtiment, d’une surface de plus de 3 000 m² répartis sur cinq niveaux, sera implanté sur l’ancien site des Charmettes. Ce tiers-lieu hybride et modulable comprendra notamment un fablab, une salle immersive à 360°, des espaces de formation, de coworking, des bureaux et des plateaux destinés aux entreprises de la filière numérique.

Selon le communiqué, GBM et ses partenaires publics souhaitent “permettre l’accès à cet équipement au plus grand nombre”. Les loyers seront “maîtrisés à partir de 120 € HT/m²/an en moyenne”, avec une modulation selon la typologie des espaces (coworking, plateaux, bureaux…).

Les charges locatives incluront un bouquet de services : accès internet sécurisé Plug & Play, accueil et conciergerie, programme d’animations, plateforme numérique pour réserver salles et équipements, contrôle des consommations énergétiques, ainsi qu’un accès à des espaces de détente, une cantine et des frigos connectés.

Des services optionnels seront également proposés, tels que l’accès au fablab, à la salle immersive, aux espaces “Events”, ou encore à une flotte de vélos électriques.

