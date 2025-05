Un nouvel élan pour l’association Arc Horloger avec l’arrivée de Thierry Bailly

Avec un comité composé de 14 membres issus de tous les secteurs concernés — artisans, écoles, institutions, entreprises, pouvoirs publics — Arc Horloger poursuit son objectif de fédération collective. L’association vise à “pérenniser l’inscription Unesco et développer un environnement propice à la sauvegarde et à la transmission de ces savoir-faire vivants.”

Les groupes de travail nouvellement constitués sont au cœur de cette dynamique. Ils se répartissent les missions suivantes : création d’un observatoire des savoir-faire, formation, archives, marketing territorial, animation du territoire et développement des adhésions publiques et privées. Le comité se réunit tous les deux mois pour faire le point sur les projets et définir les orientations stratégiques.

Un engagement incarné : Thierry Bailly à la vice-présidence

Issu d’une famille de micro-mécaniciens horlogers, Thierry Bailly, PDG de la société Roland Bailly à Besançon, apporte une double expertise technique et stratégique. Diplômé en sciences politiques et commerce international, il dirige depuis 2003 l’entreprise familiale basée à Besançon, qu’il a orientée vers la haute horlogerie et la relance des savoir-faire français. À travers un atelier de décoration de composants horlogers, il s’est investi dans la valorisation du patrimoine horloger.

Aujourd’hui vice-président de l’association, il a également la responsabilité du groupe de travail dédié au développement des adhésions. À ce titre, Arc Horloger “vient d’adopter un barème des cotisations, visant à rendre l’adhésion accessible au plus grand nombre.” Parallèlement, une campagne de levée de fonds est en cours afin de “recueillir des dons et subventions nécessaires à la réalisation de ses projets et renforcer ses capacités pour mener à bien ses missions à long terme.”

Les membres du comité

Le comité est co-présidé par Richard Vaucher et Thierry Bailly. Il rassemble notamment Stéphane De Braquilanges et Jean-Paul Girardin pour les organismes professionnels, Ryma Hatahet et Denis Flageollet pour les artisans, ainsi que Christelle Mazzucotelli (Lycée Edgar Faure à Morteau) et Claude Maître (CEJEF à Porrentruy) pour les centres de formation. Les pouvoirs publics, membres fondateurs de l’association, sont représentés par Nathan Sourisseau (Grand Besançon Métropole), Anthony Cuenot (PNR Doubs Horloger), Stéphane Theurillat et Mireille Gasser (arcjurassien.ch).