Un partenariat national pour préserver l'eau dans la région

Lors du Comité régional de l'eau du 17 janvier 2024 qui s'est tenu à la Maison régionale de l'innovation à Dijon, une convention de coopération a été signée entre la région Bourgogne-Franche-Comté, l’État et les agences de l'eau pour préserver et restaurer la ressource en eau.

Face aux dérèglements climatiques, l'eau est devenue un enjeu majeur de politique environnementale. Les impacts de plus en plus graves des épisodes de sécheresse ont poussé les collectivités et l’État à multiplier leurs actions en faveur de la préservation de l'eau.

''Le plan eau, lancé par le président de la République en mars 2023, fait suite malheureusement à des constats qui nous invitent à agir collectivement et sans attendre, pour répondre aux grands enjeux de sobriété, disponibilité et qualité, et de réponse face aux crises de sécheresse.'' déclare Franck Robine, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Des chiffres inquiétants

En Bourgogne-Franche-Comté, 18 territoires sont identifiés en déséquilibre quantitatif, c’est-à-dire que la ressource en eau est insuffisante par rapport aux usages (eau potable, agriculture, industrie).

Dans la région, seulement 28% des eaux superficielles sont en bon état écologique. Cela est majoritairement dû à la modification morphologique des cours d'eau (cours d'eau rendus rectilignes et canalisés).

Dans la région, 30% des eaux superficielles et souterraines sont en mauvais état chimique, polluées par les hydrocarbures, les pesticides et les nitrates.

Les actions régionales

Deux enjeux ont été définis comme prioritaires dans la région : la restauration des milieux aquatiques et la réduction des pollutions diffuses agricoles.

D'autres travaux seront menés comme la mise en conformité des stations de traitement des eaux usées et des actions sur les micropolluants dans le cadre de Recherches des substances dangereuses pour l'eau (RSDE).

Un partenariat indispensable avec les agences de l'eau

Lors du comité, la présidente de région, Marie-Guite Dufay a présenté les grands principes d'interventions qui seront menés grâce au conventionnement avec les trois agences de l'eau et l’État. « L’eau est notre bien commun. Nous devons ensemble en prendre grand soin » a déclaré Marie-Guite Dufay.