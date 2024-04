Un père et son fils de 4 ans bloqué sur la via ferrata de Nans-sous-Sainte-Anne

Deuxième intervention des pompiers en deux jours sur le site de la via ferrata de Nans-sous-Saine-Anne. Un père et son fils ont nécessité l’aide des secours pour redescendre en toute sécurité le dimanche 7 avril 2024 en fin de matinée.

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus peu après midi pour porter secours à un homme et son fils de 4 ans bloqués sur la via ferrata de Nans-Sous-Sainte-Anne.

L’enfant, non blessé, présentait une faiblesse généralisée qui l’empêchait de poursuivre le parcours.

Une équipe spécialisée "secours en milieux périlleux et montagne" a été engagée, afin de procéder à la mise en sécurité des deux victimes. Mais les deux personnes ont finalement réussi à se délonger et se sont présentés aux premiers intervenants. Après la réalisation d’un bilan, le père et le fils ont été laissés sur place.