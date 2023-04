Un père et son fils de 5 ans gravement blessés dans un accident à Boujailles

Dans la soirée du dimanche 2 avril, un accident de la circulation entre deux véhicules a fait trois victimes dont deux blessés grave au niveau du croisement des départementales 9 et 48.

L’accident entre les deux véhicules s’est produit un peu avant 19h. À l’arrivée des sapeurs-pompiers sur les lieux de l’accident, le conducteur du premier véhicule, un jeune homme de 18 ans était légèrement blessé. Il a été pris en charge par les secours et évacué sur le centre hospitalier de Pontarlier.

Dans le second véhicule, un père de 35 ans et son fils de 5 ans se trouvaient dans un état plus préoccupant. Tous deux gravement blessés, le père a été évacué en hélicoptère sur le centre hospitalier de Lausanne par la Rega suisse, tandis que le petit garçon a été transporté par une équipe médicale du SMUR de Pontarlier vers les urgences pédiatriques du CHU de Besançon.

La circulation a été interrompue le temps des opérations de secours.