Mercredi 20 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Culture

Un programme haut en couleurs pour le 78e festival international de musique

Publié le 20/08/2025 - 18:00
Mis à jour le 19/08/2025 - 17:23

Le festival international de musique est de retour du 12 au 27 septembre 2025 pour la 78e édition de ce qui est devenu un rendez-vous incontournable des Bisontins. Au programme, 37 concerts étalés sur 16 jours de festivités, avec comme point d’honneur le 59e concours de jeunes chefs d’orchestre, qui viendra clore le festival.

Festival international de musique concert d'ouverture. © Élodie R.
Festival international de musique concert d'ouverture. © Élodie R.

Cette édition s’annonce riche en diversité, avec des concerts en salle et en extérieur, des grands moments symphoniques avec Mahler ou Tchaïkovski, des concerts vocaux de la Cathédrale à la Collégiale de Dole, de la musique de chambre, sans oublier des musiques du monde… La programmation complète est disponible en ligne.

Le festival débute le vendredi 12 septembre 2025 à 19h avec Colectivo Caliente sur la place de la Révolution et une ouverture symphonique au théâtre Ledoux. La clôture se fera le samedi 27 septembre avec la finale du 59e concours de jeunes chefs d’orchestre au théâtre Ledoux, suivie d’une cérémonie de remise des prix au Grand Kursaal.

Programmation Hors les murs

Comme chaque année, le festival s’étend dans des villes partenaires pour une programmation "hors les murs", le temps d’une soirée. Un concert de l’orchestre Dijon Bourgogne est prévu le dimanche 14 septembre à la Saline royale d’Arc-et-Senans à 17h, sous la direction de Joseph Bastian, intitulé "De l’aurore à la nuit".

Le même jour, à 20h à la Collégiale Notre-Dame de Dole, le chef anglais Nigel Short dirigera l’ensemble vocal la Sportelle, qui présentera une performance influencée par le chant géorgien : O Sacrum Convivium. 

Enfin, le jeudi 25 septembre à 20h30 au théâtre Edwige Feuillère à Vesoul, le trio Talweg se produira avec le guitariste et compositeur Tomás Gubitsch pour un concert fusion, mêlant jazz, classique et tango dans une performance vibrante et éclectique.

Comment réserver ?

Plusieurs options sont proposées pour acheter des places :

  • Via la billetterie en ligne : disponible 24h/24, pour choisir ses places rapidement et efficacement. L’adhésion et le don sont aussi disponibles sur le site de la billetterie
  • Par courrier : pour réserver par courrier, il suffit de retourner le bulletin de réservation accompagné du règlement à l’adresse suivante : Festival de musique, 9 rue du Palais du Justice, 25000 Besançon
  • Au guichet : à partir du 5 septembre, du lundi au samedi, de 14h à 18h, il est possible de réserver directement au Kursaal (salle Proudhon), place Granvelle à Besançon. Des places sont aussi disponibles à la Saline royale, à l’Office de tourisme de Dole et au théâtre Edwige Feuillère de Vesoul.
  • À l’entrée de la salle : le jour du concert, en fonction des places disponible, il est possible d’acheter des places environ 45min avant le début des prestations

Infos +

  • Tel : 0381820872
  • Mail : billetterie@festival-besançon.com

concerts festival international de musique programmation rentrée

Publié le 20 aout à 18h00 par Salomé F. • Membre
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Besançon
Culture

Un programme haut en couleurs pour le 78e festival international de musique

Le festival international de musique est de retour du 12 au 27 septembre 2025 pour la 78e édition de ce qui est devenu un rendez-vous incontournable des Bisontins. Au programme, 37 concerts étalés sur 16 jours de festivités, avec comme point d’honneur le 59e concours de jeunes chefs d’orchestre, qui viendra clore le festival.

concerts festival international de musique programmation rentrée
Publié le 20 aout à 18h00 par Salomé F. • Membre
Besançon
Culture

Les activité à faire en août aux musées d’Art et du Temps de Besançon

Fini la canicule, la pluie devrait faire son arrivée dès le 20 août 2025 à Besançon. Alors pour ne pas gâcher son été, les Bisontins pourront se réfugier aux musées d’Art & du Temps qui proposent encore des visites et activités tout au long du mois d’août 2025. 

activités musee des beaux arts de besancon musée du temps musées d'Art et du Temps visites guidées
Publié le 19 aout à 12h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

“Fromage – Cacao”, nouveau roman de l’écrivain ivoirien vient à Besançon Fidèle Goulyzia

Ancien journaliste reporter ivoirien, Fidèle Goulyzia réside à Besançon depuis neuf années et sortira le 1er septembre 2025 son quatrième roman intitulé Fromage - Cacao. Celui-ci n’est autre que la suite de son précédent ouvrage Bardot 18, écrit en 2022 en hommage aux villes de Besançon et de San Pedro et mettant en scène un couple composé d’une Bisontine et d’un Ivoirien.

auteur littérature roman
Publié le 17 aout à 17h34 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Culture

Franche-Comté : les festivals à ne pas rater avant la rentrée

L’été 2025 a été riche en festivals en Franche-Comté, et la saison est loin d’être terminée. Après No Logo ce week-end, qui a accueilli 50 000 spectateurs cette année, nous avons réuni les festivals qui animeront le territoire jusqu’à la rentrée. Certains n’affichent pas complet… il est encore temps d’en profiter !

artistes festival programmation estivale
Publié le 16 aout à 15h42 par Salomé F. • Membre
Besançon
Culture Loisirs

Coups de cœurs de l’été des libraires bisontins #4 avec la maison du livre et de la presse et l’Interstice

Cet été, les libraires de la boucle de Besançon dévoilent leurs sélections littéraires idéales pour accompagner les lecteurs à la plage, à la montagne, au bord de la piscine, sur la route des vacances ou bien sur son canapé. Betty et Aurore de la maison du livre et de la presse et de l’Interstice se sont prêtés au jeu, offrant des recommandations pour tous les goûts et toutes les envies.

librairie recommandations roman saison estivale
Publié le 16 aout à 16h18 par Salomé F. • Membre

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

La prime de l’allocation de rentrée scolaire versée dès ce mardi 19 août 2025
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Au cœur d’un stage des cadets de la gendarmerie à Besançon
Infos Pratiques

Comfy, le salon de thé inspiré de la série Friends ouvre ce mardi à Besançon
Jeu-concours

Gagnez vos entrées pour la Haute Foire de Pontarlier

Des restaurants pour tous et tous les goûts à découvrir dans le Doubs

Sondage

 18.4
pluie modérée
le 20/08 à 18h00
Vent
1.51 m/s
Pression
1010 hPa
Humidité
93 %
 