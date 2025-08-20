Un programme haut en couleurs pour le 78e festival international de musique

Le festival international de musique est de retour du 12 au 27 septembre 2025 pour la 78e édition de ce qui est devenu un rendez-vous incontournable des Bisontins. Au programme, 37 concerts étalés sur 16 jours de festivités, avec comme point d’honneur le 59e concours de jeunes chefs d’orchestre, qui viendra clore le festival.

Cette édition s’annonce riche en diversité, avec des concerts en salle et en extérieur, des grands moments symphoniques avec Mahler ou Tchaïkovski, des concerts vocaux de la Cathédrale à la Collégiale de Dole, de la musique de chambre, sans oublier des musiques du monde… La programmation complète est disponible en ligne.

Le festival débute le vendredi 12 septembre 2025 à 19h avec Colectivo Caliente sur la place de la Révolution et une ouverture symphonique au théâtre Ledoux. La clôture se fera le samedi 27 septembre avec la finale du 59e concours de jeunes chefs d’orchestre au théâtre Ledoux, suivie d’une cérémonie de remise des prix au Grand Kursaal.

Programmation Hors les murs

Comme chaque année, le festival s’étend dans des villes partenaires pour une programmation "hors les murs", le temps d’une soirée. Un concert de l’orchestre Dijon Bourgogne est prévu le dimanche 14 septembre à la Saline royale d’Arc-et-Senans à 17h, sous la direction de Joseph Bastian, intitulé "De l’aurore à la nuit".

Le même jour, à 20h à la Collégiale Notre-Dame de Dole, le chef anglais Nigel Short dirigera l’ensemble vocal la Sportelle, qui présentera une performance influencée par le chant géorgien : O Sacrum Convivium.

Enfin, le jeudi 25 septembre à 20h30 au théâtre Edwige Feuillère à Vesoul, le trio Talweg se produira avec le guitariste et compositeur Tomás Gubitsch pour un concert fusion, mêlant jazz, classique et tango dans une performance vibrante et éclectique.

Comment réserver ?

Plusieurs options sont proposées pour acheter des places :

Via la billetterie en ligne : disponible 24h/24, pour choisir ses places rapidement et efficacement. L’adhésion et le don sont aussi disponibles sur le site de la billetterie

: disponible 24h/24, pour choisir ses places rapidement et efficacement. L’adhésion et le don sont aussi disponibles sur le site de la billetterie Par courrier : pour réserver par courrier, il suffit de retourner le bulletin de réservation accompagné du règlement à l’adresse suivante : Festival de musique, 9 rue du Palais du Justice, 25000 Besançon

: pour réserver par courrier, il suffit de retourner le bulletin de réservation accompagné du règlement à l’adresse suivante : Festival de musique, 9 rue du Palais du Justice, 25000 Besançon Au guichet : à partir du 5 septembre, du lundi au samedi, de 14h à 18h, il est possible de réserver directement au Kursaal (salle Proudhon), place Granvelle à Besançon. Des places sont aussi disponibles à la Saline royale, à l’Office de tourisme de Dole et au théâtre Edwige Feuillère de Vesoul.

: à partir du 5 septembre, du lundi au samedi, de 14h à 18h, il est possible de réserver directement au Kursaal (salle Proudhon), place Granvelle à Besançon. Des places sont aussi disponibles à la Saline royale, à l’Office de tourisme de Dole et au théâtre Edwige Feuillère de Vesoul. À l’entrée de la salle : le jour du concert, en fonction des places disponible, il est possible d’acheter des places environ 45min avant le début des prestations

Infos +