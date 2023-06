Un temps estival pour ce week-end en Franche-Comté...

Alors que la fin du mois de mai a fait connaitre aux Francs-Comtois les premières chaleurs de l'année, le mois de juin commence sous les mêmes hospices.

Ce week-end, les journées seront dominées par un grand soleil et des températures comprises entre 14°C le matin jusqu'à 26°C dans l'après midi sur toute la région.

Plus précisément, le samedi matin, il faudra compter 17°C à Pontarlier, 18°C à Besançon, Belfort et Lors-le-Saunier et 19°C à Vesoul et Dole. L'après-midi, le mercure grimpera et atteindra 22°C à Pontarlier, 24°C à Lons, 25°C à Belfort et 26°C à Besançon, Vesoul et Dole.

Attention aux risques d'orages qui pourraient toucher le Haut-Doubs et le Jura dès samedi en fin d'après-midi.

Dimanche, la matinée sera belle partout sur la région mais les orages pourraient gagner du terrain en fin de journée. Quelques risques d'averses sont à prévoir sur Dole et Besançon tandis que Pontarlier et Morez ne seront eux, pas épargnés par les orages.

Du côté des températures, elles seront comprises entre 14°C et 18°C le matin et entre 20 et 27°C l'après-midi.