Un trafic de stupéfiants découvert à Palente

Vers 16h, un équipage de la BAC a surpris une transaction de produits stupéfiants entre deux individus. Interpellé, le vendeur a été trouvé en possession d’une tête de fleur de cannabis.

L’homme a aussitôt été placé en garde à vue et une perquisition a été menée à son domicile. Celle-ci a permis la découverte de 1.080€ en numéraires, d’une balance électronique et de 194 g de résine de cannabis.

Le vendeur a reconnu les faits et indiqué revendre les produits pour le compte d’un donneur d’ordre, non identifié, avec qui il échangeait via le réseau Telegram. Le mis en cause a été déféré à l’issue de sa garde à vue pour une comparution immédiate auprès du tribunal correctionnel.

Présent lors de la perquisition, le frère du vendeur a également été interpellé et placé en garde à vue. Celui-ci a nié faire partie du trafic mais son frère a confirmé son implication en communiquant des éléments nécessaires permettant de la confondre aux policiers. Il sera prochainement convoqué par le délégué du procureur en vue d’une ordonnance pénale.

Sur instruction magistrat, les 1.080€ ont été placés sous scellés et remis à la caisse des dépôts et consignations, tandis que les produits stupéfiants ont eux, été détruits.